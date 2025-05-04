Sırrı Süreyya Önder son yolculuğuna uğurlandı

(İSTANBUL) - Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi, Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ne getirildi.

Tedavi gördüğü hastanede dün 62 yaşında hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için ilk tören Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) yapıldı.

AKM'deki törenin ardından, Sırrı Süreyya Önder'in Türk bayrağına sarılı tabutu, Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ne getirildi. AKM'deki törenden çıkan vatandaşlar da Taksim'den Levent'teki camiye, Cumartesi Anneleri'nin de katılımıyla kortej oluşturarak geldi.

Burada musalla taşına konulan tabutun başında ailesi ve yakınları gözyaşlarını tutamadı. Sırrı Süreyya Önder'in annesi Zeliha Önder, tabutun başında gözyaşlarına boğuldu.

Siyasilerin yanı sıra sanat camiasından da çok kişinin katıldığı cenaze namazı için camiye gelen sanatçı Yılmaz Erdoğan, tabutun başında duygusal anlar yaşadığı görüldü. İbrahim Tatlıses de camiye tekerlekli sandalye ile getirildi.

Cami avlusunu dolduran vatandaşların, eski Başbakanlardan Tansu Çiller'in çelenginin getirilişi sırasında tepki gösterdikleri duyuldu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili Celal Adan, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti, CHP ve DEM, Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekilleri, milletvekilleri, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Valisi Davut Gül namaz için saf tuttu.

Önder, burada ikindi namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.