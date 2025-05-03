Sırrı Süreyya Önder Sonsuzluğa Uğurlanıyor - Son Dakika
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Sırrı Süreyya Önder Sonsuzluğa Uğurlanıyor

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, 5 Mayıs'ta İstanbul'da cenaze töreni ile toprağa verilecek.

03.05.2025 18:49
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(İSTANBUL) - İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren TBMM Başkanvekili, DEM Parti İstanbul Milletvekili ve İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder, 5 Mayıs Pazartesi günü İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacak. Önder için ilk tören Pazartesi günü saat 12.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) yapılacak. Törenin ardından Şişli Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Önder'in naaşı Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Sinema sanatçısı, siyasetçi, yazar Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı hastanede 18 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyordu. Sırrı Süreyya Önder, hastaneden yapılan açıklamaya göre, çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. 63 yaşında hayatını kaybeden Önder için düzenlenecek cenaze töreninin programı belli oldu. DEM Parti'den yapılan açıklamada, Önder için ilk törenin 5 Mayıs Pazartesi günü saat 12.00'de AKM'de gerçekleştirileceği bildirildi. AKM'deki törenin ardından, Önder için Şişli Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılınacak. Ardından Önder'in naaşı Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Sırrı Süreyya Önder'in vefat haberini alan yakınları, sevenleri, çok sayıda siyasetçi ve sanatçı Önder'in hayatını kaybettiği hastanenin önünde toplandı. Önder'in yakınları, ilk baş sağlığı dileklerini burada kabul etti. DEM Parti'nden yapılan duyuruya göre, Önder için taziyeler, bugün saat 19.15'ten itibaren Şişli Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde kabul edilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Sırrı Süreyya Önder Sonsuzluğa Uğurlanıyor - Son Dakika

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