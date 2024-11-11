Sisi'den Filistin Desteği - Son Dakika
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Sisi'den Filistin Desteği

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Filistin meselesine sahip çıkarken Gazze'deki saldırıları kınadı.

11.11.2024 17:48
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Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ülkesinin Filistin davasını tasfiye etmeyi amaçlayan her türlü plana karşı olduğunu belirterek, "Gazze Şeridi'nde sivillere karşı uygulanan sistematik cinayeti kınadığını" vurguladı.

Sisi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Birliği ortak zirvesinde konuştu.

Mısır Cumhurbaşkanı, Orta Doğu'nun geçtiği zor şartlar altında zirvenin düzenlendiğine dikkati çekerek, İsrail'in Gazze Şeridi, Batı Şeria ve Lübnan'daki saldırılarına işaret etti.

Dünyada "utanç verici bir sessizliğin" olduğunu belirten Sisi, uluslararası toplumun, küresel barış ve güvenliğe yönelik ciddi tehditler karşısında temel görevlerini yerine getiremediğini ifade etti.

Sisi, "Arap ve İslam ülkelerimizdeki halklar, hatta dünyanın dört bir yanındaki vicdan sahibi herkes, adalet ve hakkaniyetten bahsetmenin anlamsızlığını sorguluyor ki buna da hakları var. Çünkü çocukların, kadınların ve yaşlıların her gün öldürülmelerine tanık oluyorlar." dedi.

İsrail saldırılarına dikkati çeken Sisi, "Açık bir şekilde söylüyoruz; bölgenin ve dünyanın geleceği bir yol ayrımında. Filistin ve Lübnan topraklarında gerçekleşen kabul edilemez saldırılar, tüm uluslararası sistemi tehlikeye atıyor." diye konuştu.

Sisi, "Mısır, Gazze Şeridi'nde sivillere kaşı yürütülen sistematik cinayeti kesin bir şekilde kınamaktadır." ifadesini kullandı.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, "Mısır, Filistin davasını tasfiye etmeyi amaçlayan her türlü plana karşı çıkmaktadır. Bölge halkını yerinden ederek, göçe zorlayarak veya Gazze Şeridi'ni yaşanmaz bir yere dönüştürerek, nasıl olursa olsun bu hiçbir şart altında asla kabul etmeyeceğimiz bir şeydir." şeklinde konuştu.

Bölgesel barışa değinen Sisi, "Güvenlik ve istikrarın sağlanması, özünde çatışma ve düşmanlık yatan bölgesel sistemden diğerine geçişin zaruri şartı; barış ve kalkınma üzerine kuruludur; bu da 4 Haziran 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasıdır." dedi.

Kaynak: AA

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