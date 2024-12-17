Sisi ve Al Halife'den Suriye ve Lübnan görüşmesi - Son Dakika
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Sisi ve Al Halife'den Suriye ve Lübnan görüşmesi

Mısır ve Bahreyn liderleri, Suriye ve Lübnan'daki durumu ve Gazze'deki insani yardımı görüştü.

17.12.2024 04:46
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Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife'nin, Suriye ve Lübnan'daki gelişmeleri görüştüğü bildirildi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Bahreyn Kralı Al Halife telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede iki ülke lideri, Suriye ve Lübnan'da son günlerdeki gelişmeleri ele aldı ve iki ülkenin istikrarı ve toprak bütünlüğünün korunması konusunda aynı hassasiyetleri paylaştıklarını dile getirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde yaptığı soykırımın da ele alındığı görüşmede, derhal ateşkes ve esir takasının yapılmasının yanında bölgeye koşulsuz bir şekilde insani yardım sağlanması gerektiği vurgulandı.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

Ancak İsrail ordusu anlaşmayı, düzenlediği saldırılarla 228 kez ihlal etti. Söz konusu saldırılarda şu ana kadar 31 kişi öldü, 36 kişi yaralandı.

Suriye'de 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık'ta 61 yılık Baas rejimi çökerken, rejim lideri Beşşar Esed başkent Şam'dan kaçmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sisi ve Al Halife'den Suriye ve Lübnan görüşmesi - Son Dakika

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