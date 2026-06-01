Sisi ve Macron'dan Ortadoğu Görüşmesi

01.06.2026 09:35
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Macron ile ABD-Iran anlaşmasını görüştü, barış vurgusu yaptı.

KAHİRE, 1 Haziran (Xinhua) -- Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Ortadoğu'daki gelişmeleri ele aldı. Sisi, pazar günkü görüşmede ABD ile İran arasında bir anlaşma yapılmasına yardımcı olduklarını söyledi.

Sisi, ABD ile İran arasında kapsamlı bir anlaşma yapılmasını sağlamak amacıyla ilgili taraflarla yoğun temaslarda bulunduklarını belirtti.

Sisi, Mısır'ın dış politikasının uluslararası hukuk ilkelerinin yanı sıra devletlerin egemenliğine ve halkların kaynaklarına saygıya dayandığını vurguladı.

Macron ise Fransa'nın sürdürülebilir barışı sağlamaya ve Ortadoğu'nun kaosa sürüklenmesini önlemeye yönelik çalışmalarına dikkat çekerek, Hürmüz Boğazı'nın açık tutulmasının ve boğazdan geçiş kısıtlamalarının kaldırılmasının hayati önem taşıdığını ifade etti.

Kaynak: Xinhua

Amerika Birleşik Devletleri, Hürmüz Boğazı, Dış Politika, Cep Telefonu, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Fransa, Güncel, Dünya, Mısır, İran, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
