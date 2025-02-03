Şişli Belediye Başkanı Şahan, Erdoğan'ın 27 Yıl Önceki "Hukuk Herkese Lazımdır" Sözünü Hatırlattı, CHP'li Meclis Üyeleri O Sözleri Alkışladı

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(İSTANBUL) - Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, şubat ayı Meclis toplantısında yaptığı konuşmada; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 yıl önce "hukuk" üzerine söylediklerini okudu. Şahan, "Hukuk herkese lazımdır" sözünü hatırlattı. CHP'li Meclis üyeleri de Erdoğan'ın o sözlerini alkışladı.

Şişli Belediyesi'nin şubat ayı Meclis toplantısı hizmet binasında bugün yapıldı. Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, demokrasi ve hukuk kavramları üzerinde durarak iktidara eleştirilerini dile getirdi.

Şahan ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 yıl önce hukuk üzerine yaptığı konuşmayı da okudu. Erdoğan o gün şunları söylemişti:

"Maalesef son zamanlarda siyasetin gölgesinin düştüğü şeklinde bir izlenim kamu vicdanını yaralamaktadır. Bu da gözbebeğimiz gibi korumamız gereken demokratik hukuk devleti ilkesini zedelemektedir. Ülkemizde demokrasi giderek bir seçim metoduna dönüştürülmektedir. Halbuki demokrasi sadece seçimlerden ibaret değildir. Aynı zamanda yargı ve yargıç bağımsızlığı demektir. Eğer bu iki bağımsızlık çiğnenirse demokratik bir görüntü altında baskıcı bir düzen kurulmuş olur. Hukuk herkese lazımdır. Demokrasi hukuksuz yaşayamaz. Şimdi vatanseverlik demokrasiye sahip çıkmaktır. Adalet, gün gelecek yargıyı siyasallaştıranlara da lazım olacaktır. Tarih boyunca bu hep böyle olmuştur. Çünkü biz şaşmaz ve değişmez adalet ilkelerine inanıyoruz. Çünkü biz, kamu vicdanı denen ve asla yanıltılamayan değerin yanındayız."

"Onca yılın ardından bugün aynı noktadayız"

Bu sözlere ilişkin de Şahan şunları söyledi:

"Bu cümleler Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın. 27 yıl önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken bugün yaşadıklarımızı ne güzel özetlemiş, değil mi? İktidarın gücü elinde bulundurduğu onca yılın ardından maalesef bugün aynı noktadayız. Ben de Sayın Cumhurbaşkanımızın sözlerini tekrar etmek istiyorum. Hukuk herkese lazımdır. Adalet, gün gelecek yargıyı siyasallaştıranlara da lazım olacaktır."

CHP'li Meclis üyeleri de Erdoğan'ın o sözlerini alkışladı.