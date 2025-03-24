Şişli Belediyesi Başkan Yardımcıları İstifa Etti - Son Dakika
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Şişli Belediyesi Başkan Yardımcıları İstifa Etti

Şişli Belediyesi'nde kayyum atanmasına tepki olarak Başkan Yardımcıları Fatma Özlem İzol ve Ozan Özgür Doğru istifa etti. İzol, hukuksuz kayyum uygulamasını kabul etmediğini belirtirken, Doğru ise demokrasi ve halk iradesine darbe olduğunu vurguladı.

24.03.2025 12:37  Güncelleme: 14:10
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(İSTANBUL) - Şişli Belediyesi Başkan Yardımcıları Fatma Özlem İzol ve Ozan Özgür Doğru, belediyeye kayyum atanmasının ardından istifa etti. İzol, istifa dilekçesinde, "Bu hukuksuzluğu, demokrasi düşmanlığını, halkın iradesine atanmış kayyum zorbalığını kabul etmiyorum" ifadelerine yer verdi.

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil üç belediye başkanının görevden uzaklaştırıldığını ve tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan yerine, Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen'in kayyum olarak atandığını açıklamıştı. Kayyum uygulamasına tepki olarak, belediye başkan yardımcılığı görevlerinden istifa eden Fatma Özlem İzol ve Ozan Özgür Doğru'nun istifa dilekçeleri yayımlandı. Doğru, dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:

"Göreve seçildiğimiz günden bugüne, yalnızca halkımızın ve ülkemizin ihtiyaçlarına cevap veren işler ortaya koyduk. Çocukların kendini daha eşit, kadınların kendini daha güvende, gençlerin kendini daha özgür hissettiği bir Şişli için çalıştık. Şehircilik ilkelerine bağlı kent politikalarının peşinde dayanıklı, yaşanabilir ve temizz bir Şişli yaratmak için çabaladık.

"Demokratik Türkiye için bir istifa borçluyum"

19 Mart sabahı gerçekleşen ani baskınlar sonrası gördüğümüz dayanışma ve büyük destek, bu çabamızın gerçek kitlesiyle yani halkla buluştuğunu bizlere gösterdi. Sırf bu sebeple, Şişli halkına, bir teşekkür ve inandıkları demokratik Türkiye için bir istifa borçluyum.

İstifamın nedeni; halkımızın yaşadığı gerçeklerin ve halkımızın seçme hakkının yok sayılmasıdır. Onlarca ilde, milyonlarca insanın yaptığı millet iradesine kayyum siyasetiyle cevap verilmiştir. Şişli halkının bana vermiş olduğu koltuğun, kent ihanetine hizmet ettirilmeye çalışılmasıdır.

Aynı yolda geleceğe yürümekten gurur duyduğum Şişli Belediye Başkanım Sayın Resul Emrah Şahan ve İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'na karşı yürütülen bu yargı sürecini ve sonuçlarını tanımıyor, Şişli Belediyesi'ndeki Başkan Yardımcılığı ve Encümen Üyeliği görevlerimden istifa ediyorum."

"Kayyum atanması, Şişli'de yaşayan halkların iradesine ve demokrasiye darbedir"

İzol da istifa dilekçesinde, şunları kaydetti:

"31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Şişli İlçesinde, İlçe Meclis ve İBB Meclis üyesi olarak seçilmiş bulunmaktayım. Şişli İlçesinde her 10 kişiden 7'sinin oylarıyla Belediye Başkanı olarak seçilen Resul Emrah Şahan, 23 Mart 2025 tarihinde haksız ve hukuka aykırı bir şekilde, yargı araçsallaştırılarak tutuklanmıştır. Aynı tarihte İçişleri Bakanlığı tarafından Şişli Belediyesi'ne kayyum atanması, seçme-seçilme hakkına, Şişli'de yaşayan halkların iradesine ve demokrasiye darbedir. Bu hukuksuzluğu, demokrasi düşmanlığını, halkın iradesine atanmış kayyum zorbalığını kabul etmiyorum. Bu nedenle 17 Nisan 2024 tarihinden bu yana yürüttüğüm Belediye Başkan Yardımcılığından istifa ediyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Şişli Belediyesi Başkan Yardımcıları İstifa Etti - Son Dakika

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