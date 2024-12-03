Şişli Belediyesi'nden Engelli Çocuklu Ailelere Nakit Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şişli Belediyesi'nden Engelli Çocuklu Ailelere Nakit Desteği

Geniş Video İzle

Şişli Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engelli çocuğu olan annelere yılda bir kez 5 bin lira nakit desteği sağlayacak. Başkan Resul Emrah Şahan, engelli bireylerin yaşam koşullarını iyileştirmek için çalışmalara devam edeceklerini duyurdu.

03.12.2024 13:34  Güncelleme: 13:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL)- Şişli Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde 'Engelli Bakım Desteği' programını başlattı. Program kapsamında Şişli'de yaşayan ve engelli çocuğu olan annelere yılda bir kez olmak üzere 5 bin liralık 'nakit desteği' sağlanacak. Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, engelli çocuğu olan annelerin her zaman yanında olduklarını belirterek, "Engellerin değil, fırsatların olduğu bir kent yaratmak; engelli yurttaşlarımızın yaşam koşullarını iyileştirmek için daha çok çalışmalıyız" diye konuştu.

Sosyal belediyecilik hizmetlerine bir yenisini daha ekleyen Şişli Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engellilere yönelik 'Bakım Desteği' programını hayata geçirdi. Şişli Belediyesi, engelli çocuğu olan ve Şişli'de ikamet eden annelere bir defalığına mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapacak. Destek kapsamında engelliler, bugünden itibaren Şişli Belediyesi'ne ait otoparklardan ücretsiz olarak faydalanacak.

"Engelleri bir bir aşacak, geleceği birlikte inşa edeceğiz"

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Engellerin değil, fırsatların olduğu bir kent yaratmak; engelli yurttaşlarımızın yaşam koşullarını iyileştirmek için daha çok çalışmalıyız" dedi. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engelli çocuğu olan annelere yapılacak bakım desteğini duyuran Şahan, "Özverili mücadelenizde yanınızda olmak amacıyla, 5 bin liralık  'Bakım Desteği' programımızı başlattık. Şişli Belediyesi'ne ait tüm otoparklarımız engelli yurttaşlarımıza bugünden sonra artık ücretsiz. Engelli evlatlarına bakan kıymetli anneler; asla yalnız değilsiniz. Nakit desteğimizden yararlanmak için başvurularınızı 15 Aralık'tan itibaren web sitemiz ya da Çözüm Merkezimiz üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Şişli Belediyesi olarak her zaman yanınızdayız. Engelleri bir bir aşacak, geleceği birlikte inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Başvuru koşulları

15 Aralık'tan itibaren başlayacak olan başvurular, Şişli Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünce değerlendirilecek. Başvurular, sisli.bel.tr adresinden veya 444 3 112 numaralı Çözüm Merkezi'nden yapılabilecek.

Şişli Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, engelli bakım desteğine başvuru koşulları şu şekilde :

Resmi ikamet adresi Şişli İlçesi sınırları içinde olması

Sağlık Kurulu Raporu yüzde 40 ve üzeri engel bulunması

?Çocuklar için özel gereksinim raporu (ÇÖZGER), Hafif Düzeyde (Özgel Gereksinim Vardır-ÖGV)

Şişli Belediyesi\'nden Engelli Çocuklu Ailelere Nakit Desteği
Kaynak: ANKA

Dünya Engelliler Günü, Resul Emrah Şahan, Şişli Belediyesi, Yerel Yönetim, Belediye, Politika, Aralık, Güncel, Yaşam, Şişli, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şişli Belediyesi'nden Engelli Çocuklu Ailelere Nakit Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:38 Yenidoğan Çetesi davasında 10 isme daha tutuklama talebi Yenidoğan Çetesi davasında 10 isme daha tutuklama talebi
14:14 Özel, Bahçeli’nin kendisiyle ilgili sözlerinin yer aldığı kağıdı yırttı Özel, Bahçeli'nin kendisiyle ilgili sözlerinin yer aldığı kağıdı yırttı
13:55 Türk-İş Başkanı Atalay’a soruldu: Telafuz edilen ücretlerden hangisini kabul edeceksiniz Türk-İş Başkanı Atalay'a soruldu: Telafuz edilen ücretlerden hangisini kabul edeceksiniz?
13:17 Halep ve Tel Rıfat’ta rejime karşı savaşan örgütler hangileri İşte isim isim tam liste Halep ve Tel Rıfat'ta rejime karşı savaşan örgütler hangileri? İşte isim isim tam liste
10:24 17 erkek öğrenci, zorla okulun tuvaletine soktukları kız çocuğunu istismar etti 17 erkek öğrenci, zorla okulun tuvaletine soktukları kız çocuğunu istismar etti
18:47 Dernek Yöneticileri Tutuklandı Dernek Yöneticileri Tutuklandı
18:44 MicroStrategy milyarlarca dolarlık yeni Bitcoin alımı gerçekleştirdi MicroStrategy milyarlarca dolarlık yeni Bitcoin alımı gerçekleştirdi
18:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden adaylığına Fatih Erbakan’dan veto Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığına Fatih Erbakan'dan veto
18:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye’de son yaşananlar haklılığımızı gösterdi. 13 yıldır süren istikrarsızlık mutabakatla son bulmalı. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de son yaşananlar haklılığımızı gösterdi. 13 yıldır süren istikrarsızlık mutabakatla son bulmalı.
18:32 Sahanın ortasında yığılıp kalan futbolcudan haber var Sahanın ortasında yığılıp kalan futbolcudan haber var
18:31 AB ülkeleri Türkiye’ye kapılarını tamamen kapatıyor AB ülkeleri Türkiye'ye kapılarını tamamen kapatıyor
18:11 Sagopa, sahnede üzerine atılan şeyi görünce çıldırdı: Beni pişman etmeyin Sagopa, sahnede üzerine atılan şeyi görünce çıldırdı: Beni pişman etmeyin
18:03 Bitcoin ETF yatırımları kasım ayına damga vurdu Bitcoin ETF yatırımları kasım ayına damga vurdu
18:00 Narin cinayetinin kriminal inceleme raporu tamamlandı: Karartı detayı dikkat çekti Narin cinayetinin kriminal inceleme raporu tamamlandı: Karartı detayı dikkat çekti
17:52 Suriye Devlet Başkanı Esad: ABD, bölgeyi yeniden çizmeye çalışıyor Suriye Devlet Başkanı Esad: ABD, bölgeyi yeniden çizmeye çalışıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2024 14:54:35. #1.13#
SON DAKİKA: Şişli Belediyesi'nden Engelli Çocuklu Ailelere Nakit Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.