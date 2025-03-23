Şişli Belediyesi'ne Kayyum Atandı, Kayyum Uygulaması Devam Ediyor - Son Dakika
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Şişli Belediyesi'ne Kayyum Atandı, Kayyum Uygulaması Devam Ediyor

AK Parti iktidarının 2016'dan bu yana sürdürdüğü kayyum atama uygulaması kapsamında, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden bu yana 13 belediyeye kayyum atandı. Son olarak Şişli Belediyesi'ne kayyum atanması, İstanbul'daki kayyum yönetimini genişletti.

23.03.2025 19:01  Güncelleme: 22:12
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(ANKARA) - AK Parti iktidarının 2016'da FETÖ'nün darbe girişiminin ardından getirdiği belediyelere kayyum atama uygulaması devam ediyor. Son olarak Şişli Belediyesine atananla birlikte, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden bugüne kadar kayyum atanan belediye sayısı 13 oldu.

AK Parti iktidarı, 15 Temmuz 2016 FETÖ'nün darbe girişiminin ardından Olağanüstü Hal Döneminde (OHAL), 674 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 1 Eyül 2016'dan itibaren "kayyum" uygulaması getirdi.

OHAL döneminde getirilen bu düzenleme kalıcı hale geldi ve halen devam ediyor. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden bu yana Mardin ve Van Büyükşehir Belediyeleri ile Hakkari, Batman, Tunceli, Siirt, Esenyurt, Halfeti, Ovacık, Bahçesaray, Akdeniz, Kağızman ve Şişli Belediyesine kayyum atandı.

Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akkış, 3 Haziran'da görevden uzaklaştırılarak yerine Hakkari Valisi Ali Çelik "belediye başkan vekili" olarak görevlendirildi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, 30 Ekim'de görevden alındı, yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy "belediye başkan vekili" olarak getirildi.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün yerine Vali Tuncay Akkoyun, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük'ün yerine Vali Ekrem Canalp, Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ın yerine Kaymakam Hakan Başoğlu 4 Kasım'da "belediye başkan vekili" olarak görevlendirildi.

Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'ın yerine 22 Kasım'da Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün yerine Kaymakam Hüseyin Şamil Sözen; Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır'ın yerine 29 Kasım'da Kaymakam Harun Arslanargun "belediye başkan vekili" olarak atandı.

Mersin Akdeniz Belediyesi Eş Başkanı Hoşyar Sarıyıldız'ın yerine 13 Ocak'ta Kaymakam Zeyit Şener, Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş'ın yerine 29 Ocak'ta Vali Kemal Kızılkaya "belediye başkan vekili" olarak getirildi.

Van Büyükşehir Belediyesi Başkanı Abdullah Zeydan'ın yerine Vali Ozan Balcı "belediye başkan vekili" olarak görevlendirildi.

Kağızman Belediye Eş Başkanı Mehmet Alkan'ın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası almasının üzerine yerine Kaymakam Okan Daştan "belediye başkan vekili" oldu.

İstanbul'a ikinci kayyum

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan tutuklanarak, yerine Kaymakam Cevdet Ertürkmen "belediye başkan vekili" olarak görevlendirildi. Böylece Esenyurt'un ardından Şişli, İstanbul'da kayyumla yönetilen diğer belediye oldu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Şişli Belediyesi'ne Kayyum Atandı, Kayyum Uygulaması Devam Ediyor - Son Dakika

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