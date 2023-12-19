Doğum yapan kadın bebeğini banyo penceresinden attı

Hem görüntü hem de bıraktığı mektup yetkilileri harekete geçirdi

Şişli'de evinin banyosunda doğum yapan 22 yaşındaki K.K., ölü doğduğunu iddia ettiği bebeğini banyo penceresinden bina boşluğuna attı. Bebeğin cesedi 20 gün sonra koku üzerine bina sakinleri tarafından bulundu. Gözaltına alınan anne çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

TEK BAŞINA DOĞUM YAPIP BEBEĞİNİ APARTMAN BOŞLUĞUNA ATTI

Olay, geçtiğimiz pazartesi günü 16.00 sıralarında Yayla Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 22 yaşındaki K. K. isimli kadın, erkek arkadaşından hamile kaldı. Hamileliğinin 7. ayında evinin banyosunda tek başına doğum yapan K. K., bebeği, 3. katta bulunan evlerinin banyo penceresinden bina boşluğuna attı. 20 gün sonra koku üzerine apartman boşluğuna inen bina sakinleri ölü bebeği fark ederek polisi aradı.

BEBEĞİNİ CAMDAN DIŞARI ATAN ANNE TUTUKLANDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından bebeğin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. K. K. ise ekipler tarafından gözaltına alındı. Emniyette yapılan işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen K. K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.