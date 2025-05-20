Bahar Aksu cinayetinde Rüstem Elibol'a istenen ceza belli oldu - Son Dakika
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Bahar Aksu cinayetinde Rüstem Elibol'a istenen ceza belli oldu

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Bahar Aksu cinayetinde Rüstem Elibol\'a istenen ceza belli oldu

İstanbul Şişli'de arkadaşlarıyla birlikte kaçırmaya kalktığı eski eşi Bahar Aksu'yu silahla vurarak öldüren Rüstem Elibol ve ona yardım eden 3 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, Bahar Aksu'yu öldüren katil zanlısı Rüstem Elibol ve diğer 3 şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile 14 yıl hapis cezası talep edildi.

20.05.2025 16:09  Güncelleme: 16:22
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Şişli'de 5 Mayıs Pazartesi günü meydana gelen olayda, işe giderken eski eşi tarafından kaçırılmaya çalışılan Bahar Aksu, direnerek arabaya binmeyince Rüstem Elibol tarafından silahla vurularak öldürüldü.

GÖRÜNTÜLER İNFİAL YARATMIŞTI

Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen olay sonrasında katil zanlısı Rüstem Elibol ve yanındaki S.Y., S.S. ve A.B. isimli 3 kişi olay yerinden kaçtı. Aynı gün polis tarafından yakalanan 4 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bahar Aksu cinayetinde Rüstem Elibol'a istenen ceza belli oldu

İDDİANEMEDE HAZIRLANDI, MÜEBBET İSTENDİ

Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianamede sanık Rüstem Elibol hakkında 'Boşandığı eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ve diğer 3 şüpheli hakkında ise 'Kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Ayrıca tüm şüpheliler için 'Birden fazla kişiyle birlikte silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına ek olarak 4 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Bahar Aksu cinayetinde Rüstem Elibol\'a istenen ceza belli oldu
Kaynak: DHA

Politika, Güvenlik, İstanbul, Cinayet, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Şişli, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahar Aksu cinayetinde Rüstem Elibol'a istenen ceza belli oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • engin7976744:
    ohh be… katille dost olmanın cezasını çeksinler hepsi 2 0 Yanıtla
  • emre123456789:
    ya isde atalarımız boşa dememiş arkadasini iyi seç birde uckilileedir adam gibi içmesini eğlenmesini bilmezler 0 0 Yanıtla
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