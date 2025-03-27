Şişli'de Kapatılan Kent Lokantası Önünde Halk Sofrası Kuruldu.

(İSTANBUL) - Şişli'de kapatılan Kent Lokantası'nın önünde mahalleli halk sofrası kurdu. Kent Lokantalarının tekrar açılmasını talep eden emekli bir vatandaş, "Halkın özellikle emekli ve öğrencilerin ucuza yemek yiyebildiği bir yer vardı. Ucuz yiyebileceği yeri yok dediler, 'Bunlar ölsün, yemek yemesin, aç kalsın' dediler. Bizi açlığa mahkum etmek için gelen kayyum Kent Lokantalarını kapatmaya karar verdi. Bir lokantaya gittiğin zaman bir çorba 100 lira. Yiyebilme şansımız var mı? Aldığımız maaş 15 bin lira, bir çorba 100 lira. Biz elektriği ne ile ödeyeceğiz, suyu ne ile ödeyeceğiz. Torunlarımıza nereden harçlık vereceğiz? Aç karnımızı ne ile doyuracağız ama bunlar bizim aç karnımızı doyurmamızı değil, bizim aç kalmamızı istiyorlar" dedi.

Şişli'de mahalle sakinleri, kapatılan Kent Lokantası'nın önünde yemek pişirip dağıtarak halk sofrası kurdu. Mahalle sakinleri, Kent Lokantası'nın bir an önce açılmasını istedi.

"Asıl rezillik böyle günlerde halkın ekmeğine göz koymaktır"

Kent Lokantalarının kapatılmasını protesto eden mahalleli genç, şunları söyledi:

"Bir haftayı aşkın süredir Şişli Belediyesi'nde hatta İstanbul'un pek çok yerinde yaşanan hukuksuzluğa dair çeşitli eylemler gerçekleştiriliyordu. Aynı zamanda Şişli Belediyesi'ne de kayyum atanmış durumda ve 5-6 gündür belki daha fazla Kent Lokantası da kapalıydı. Çeşitli şekilde açılacağına dair söylentileri de alıyoruz ama bizim niyetimiz aslında burada simgesel bir çorba dağıtımı gerçekleştirmek. Çünkü halkın sofrasına, halkın ekmeğine göz dikilmemesi gerektiğini düşünüyoruz ve bu Kent Lokantalarının hızlıca açılması gerektiğini düşünüyoruz. Eylemliliğimiz simgesel bir eylem. Bu eylemi de sürdürmeyi düşünüyoruz. Çünkü Kent Lokantaları açılana kadar direnmek gerekiyor. Kazanılmış haklarımızı yeniden sahip olmak gerekiyor. Bu mahallede Kent Lokantalarından yemek yiyen onlarca gerçekten açlığa mahkum edilmiş, yoksulluğa mahkum edilmiş insanlar mevcut. Bu yüzden de Kent Lokantalarının kapatılmasını kabul etmiyoruz. Açılana kadar da bu simgesel eylemi devam ettireceğiz. Eğer bunun bir rezillik olduğunu, yanlış bir şey olduğunu düşünen varsa asıl rezilliğin de böyle günlerde halkın ekmeğine göz koymak olduğunu söylüyoruz. Direnerek kazanmayı düşünüyoruz. Kent Lokantamız açılana kadar her gün saat 15.00'da ne pişirebiliyorsak halkın ortak dayanışmasıyla kurulmuş soframızı kuruyoruz ve mahallemizde buna ihtiyacı olan insanlarla aşımızı paylaşıyoruz. Her gün saat 15.00'da buradayız" dedi.

"Bizi yoksulluğa sürükleyenler, Kent Lokantalarını kapalı tutuyor"

Bir başka genç ise "Bizler bu kentin yoksul gençleri olarak özellikle böyle lokantalara, uygun yemek yiyebildiğimiz yerlere çok ihtiyacımız olduğu bir dönemden geçerken böyle bir kararın kesinlikle karşısındayız. Bizi yoksulluğa sürükleyenler, bizi okurken çalışmak zorunda bırakılanlar olarak burada kazanılmış haklarımız var ve onları Şişli Belediyesi 5-6 gündür kapalı tutuyor. Biz bunun tamamen karşısındayız. Bunun için de her türlü mücadeleyi vereceğiz gerek İstanbul için gerek Şişli için" dedi.

"Destek olmaları gerekirken köstek olmaları çok saçma"

Adının Gülüzar olduğunu söyleyen bir mahalle sakini, Kent Lokantalarının kapatılmasına ilişkin "Çok kötü bir karar. Buna kelimeler bile kifayetsiz kalır. Yoksul mahallelerde belediye başkanımızın açmış olduğu proje çok güzeldi. İnsanlar gelip burada 40 liraya karnını doyuruyordu. Ben kapatıldığını duydum çok üzüldüm. Bunu kapatmak yerine aksine destek olmaları gerekirken köstek olmaları çok saçma. Geri adım atmalılar ve tekrar açmalılar. Bizler de bu yanlışın karşısında sokaklarda olacağız. Aynı zamanda Resul Ekrem Şahan'a ve diğer belediye başkanlarına da destek olacağız. İmamoğlu'na yapılan saçmalık yani" diye konuştu.

"Bunlar bizim aç karnımızı doyurmamızı değil, bizim aç kalmamızı istiyorlar"

Emekli olduğunu belirten Ahmet Yıkın, "Ben emekliyim. Her şey gittikçe zorlaşıyor. Emekliyim halen çalışıyorum. Bakalım daha geleceğimiz ne olacak" dedi. Bir başka vatandaş ise şöyle konuştu:

"Halkın özellikle emekli ve öğrencilerin ucuza yemek yiyebildiği bir yer vardı. Ucuz yiyebileceği yeri yok dediler, 'Bunlar ölsün, yemek yemesin, aç kalsın' dediler. Bizi açlığa mahkum etmek için gelen kayyum Kent Lokantalarını kapatmaya karar verdi. Bir lokantaya gittiğin zaman bir çorba 100 lira. Yiyebilme şansımız var mı? Aldığımız maaş 15 bin lira, bir çorba 100 lira. Biz elektriği ne ile ödeyeceğiz, suyu ne ile ödeyeceğiz. Torunlarımıza nereden harçlık vereceğiz? Aç karnımızı ne ile doyuracağız ama bunlar bizim aç karnımızı doyurmamızı değil, bizim aç kalmamızı istiyorlar. Bunun için de biz bir an önce Kent Lokantalarının yeniden açılmasını, yoksul insanların özellikle emekli maaşlarının arttırılmasını, işçi ücretlerinin arttırılmasını rantiyeye giden paranın biraz da işçiye köylüye emekliye gitmesini istiyoruz."

"Oradan kap, buradan kap bir nevi hırsızlık yapıyoruz"

Bir başka yaşlı vatandaş ise "Kent Lokantalarının kapalı olması iyi bir olay değil. Çünkü bizim gibi alt tabakada geçimini zor sağlayan insanlar faydalanıyorduk. Ancak bunun kapanması çok ciddi sorun oldu. Şimdi aşağıdaki fırından ekmek alıp içine zeytin doldurabilirsek doldurduk yoksa meydanda domates veriyorlar. Oradan kap, buradan kap bir nevi hırsızlık yapıyoruz. Bu iyi olmadı. Yapılması gereken bir sürü iş var. Halledilmesi gereken bir sürü sorun var. Ama bu olmadı" diyerek sitem etti.

"Siyasi karar uğruna Kent Lokantaları kapatılmasın diye düşünüyorum"

Bir başka kadın vatandaş ise "İnsanlar burada hiç art niyet düşünmeden yemeklerini yiyorlar. İnsanlar o kadar vergi ödüyor; telefonumuzdan tutun da aldığımız her üründen vergi alınıyor. Halk burada ücretini ödeyerek yemek yiyor. Siyasi karar uğruna Kent Lokantaları kapatılmasın diye düşünüyorum. Bu bir siyasi karardır" dedi.

"İnsanca yaşamak istiyoruz"

Yaşlı bir vatandaş ise "Biz çok kızgınız. Gönül ister ki Kent Lokantalarına ihtiyaç olmadan yaşayan emekliler olsun bu ülkede. Diğer ülkelerdeki emekliler dünyayı dolaşıyor, biz köyümüze gitmeye bilet alamıyoruz. Şimdi Kent Lokantalarımız var onu da elimizden alıyorlar. Bir kilo kuru soğan alıyorsun 40-50 liraya. Burada 3-4 çeşit yemek yiyorduk. Asgari ücretle çalışan insanlarımız kesinlikle kötü bir duruma düştüler. Geliyorlardı kuyruklarla burada 40 liralık yemek yemek için. Kim maddi durumu iyi olsa burası yerine daha güzel bir yerde yemek istemez ki? Var olanı da elimizden alıyorlar. İnsanca yaşamak istiyoruz" dedi.