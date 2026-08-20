Şişli'de Kötü Koku İhbarı, Ceset Bulundu

Şişli'de, kötü kokudan rahatsız olan vatandaşların ihbarı üzerine bir eve giden polis ekiplerince bulunan erkek cesedi İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kuştepe Mahallesi'nde bir apartman dairesinden kötü koku gelmesi üzerine vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, dairede bir kişiyi yerde hareketsiz buldu.

Sağlık ekipleri, kimliğinin Yusuf D. olduğu öğrenilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Evde bulunan tabanca incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Cenaze, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polis ekipleri, olaya ilişkin soruşturma başlattı.