Şişli'de Okul Temizliği Tartışması: Veliler Temizlik Yapıyor mu? - Son Dakika
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Şişli'de Okul Temizliği Tartışması: Veliler Temizlik Yapıyor mu?

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Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile İstanbul Valisi Davut Gül arasında okullardaki temizlik sorunu hakkında yaşanan sosyal medya tartışması dikkat çekiyor. Başkan Şahan, velilerin okulları temizlemek zorunda kaldığını belirtirken, Vali Gül, İstanbul'da yeterli temizlik personeli olduğunu vurguladı.

14.10.2024 22:57  Güncelleme: 23:52
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(İSTANBUL) - Okullardaki temizlik sorunu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile İstanbul Valisi Davut Gül arasında sosyal medya tartışmasına neden oldu. Şahan'ın "Devlet yetmiyor, kurumlar çöktü, izin versinler okulları temizleyeceğiz" sözlerine Vali Gül, İstanbul'da okullarda toplam 18.465 temizlik personelinin görev yaptığını belirterek karşılık verdi. Başkan Şahan da bu kez bir okulda velilerin temizlik yaptığı anlarda çekilmiş fotoğrafı paylaşarak, "Biz kamu hizmetinin nasıl verildiğini görmek için yurttaşımıza bakıyoruz. Yurttaş, devletin aynasıdır. Bu fotoğrafla gördüğümüz ise okulu temizlemek zorunda kalan velilerdir" dedi.

Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasının ardından temizlik personelinin yetersizliği nedeniyle ortaya çıkan soruna ilişkin yerel yönetimler de harekete geçmişti. Şişli Belediye Meclisi kararıyla 'Okul Temizlik Şefliği', talep edilmesi halinde ilçedeki tüm okullara temizlik hizmeti verecekti. Şişli Belediyesi 27 Eylül'den itibaren tüm okullara temizlik ve hijyen malzemesi de sağlamaya başladı. Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, "Şişli'deki tüm okullarımıza, Temizlik Şefliğimizden talep edilmesi durumunda temizlik hizmeti desteği sağlamaya hazırız. Yine Şişli'deki tüm okullarımıza bugünden itibaren, temizlik malzemesi desteği de sağlamaya başladık" demişti.

"Veliler okulları temizliyor, olacak iş değil"

Aancak aradan geçen sürede Milli Eğitim Şişli İlçe Müdürlüğü'nden herhangi bir temizlik talebi gelmedi. Şahan, bu durumu belediye meclisi toplantısında, AKP'li meclis üyelerine yanıt verirken "Veliler okulları temizliyor, olacak iş değil. Devlet yetmiyor, kurumlar çöktü. Bunu kabul edin artık" diyerek eleştirdi.

Vali Davut Gül, sert karşılık verdi

İstanbul Valisi Davut Gül ise, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. "Bir kamu yöneticisi olarak görev yaptığım süre içerisinde siyasi tartışmalara girmemeye azami özen gösterdim - göstermekteyim. Ancak Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın "Devlet yetmiyor, kurumlar çöktü, izin versinler okulları temizleyeceğiz" şeklindeki açıklamaları, siyasi polemikten ziyade devletimizi ve devletimizin kurumlarını acz içinde gösterme amacı taşıdığını değerlendirdiğim için bu açıklamayı yapma gereği hissettim" diyen Gül, şunları söyledi:

"18 bin 465 temizlik personeli var"

"İstanbul'umuzda toplam 3.963 ilk ve orta dereceli okul bulunuyor. Bu okullarımızda çeşitli statülerde toplam 18.465 temizlik personeli görev yapmaktadır. Bu personelin tüm özlük hakları, kamu kaynaklarından karşılanmaktadır. Temizlik yapmak istiyorlarsa, pislikten geçilmeyen arka sokaklardan başlayabilirler. Çok paraları varsa, yıllardır ödemedikleri borçlarını ödeyebilirler. Kendi asli işlerini yaptıktan sonra diğer kamu hizmetlerine ya da öğrencilerimize destek vermek isterlerse bir protokol dahilinde tamamına destek de olabilirler."

Şahan, okul temizleyen veli fotoğrafı ile yanıt verdi

Vali Gül'ün, Şahan'ın belediyecilik anlayışını da hedef alan açıklamasına yanıt da sosyal medya üzerinden geldi. Okul temizliği yapan velilerin fotoğrafını paylaşan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, şu ifadeleri kullandı:

"Sizden takdir beklerken sitem duymak bizi üzdü. Ben de seçilmiş bir kamu yöneticisi olarak belirtmek isterim ki, milli eğitimimiz de belediyelerimiz de devletin kurumlarıdır. Hepimizin amacı evlatlarımızın sağlıklı bir ortamda eğitim görmelerini sağlamaktır. Sizi bilgilendirmemiş olabilirler fakat bu fotoğraf, Şişli'de velilerin temizlik yaptığı bir okuldan… Biz kamu hizmetinin nasıl verildiğini görmek için yurttaşımıza bakıyoruz. Yurttaş, devletin aynasıdır. Bu fotoğrafla gördüğümüz ise okulu temizlemek zorunda kalan velilerdir."

Kaynak: ANKA

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