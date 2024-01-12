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Şişli'de trafiği tehlikeye düşüren sürücü ve yolcuya para cezası - Son Dakika
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Şişli'de trafiği tehlikeye düşüren sürücü ve yolcuya para cezası

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, sosyal medyada yayılan 'İstanbul'da maganda sürücü dehşeti' başlıklı görüntüler üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemede, Darülaceze Caddesi'nde trafik akışını engelleyen araç sürücüsü ve yolcusunun kimlikleri belirlendi. Sürücüye 1308 lira, yolcuya ise 436 lira idari para cezası uygulandı.

Şişli\'de trafiği tehlikeye düşüren sürücü ve yolcuya para cezası
12.01.2024 - 17:17,  Güncelleme: 17:20
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Şişli'de trafiği tehlikeye düşürdükleri öne sürülen sürücü ve yolcuya para cezası verildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, sosyal medyaya " İstanbul'da maganda sürücü dehşeti" başlığıyla yansıyan görüntüler üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, 7 Aralık 2023'te Darülaceze Caddesi'nde seyrederken durdurduğu araçtaki yolcuyla tartışıp trafik akışını engelleyen 34 DSF 867 plakalı araç sürücüsü ile yolcusunun kimlikleri belirlendi.

Feriköy Polis Merkezi Amirliğine götürülerek haklarında işlem yapılan sürücü Ö.F.A'ye 1308 lira, başka bir araçtan inerek tartışmaya giren yolcu U.S'ye ise 436 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA
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İstanbul, Şişli, Güvenlik, Ceza, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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