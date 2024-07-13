Şişli'deki Tarihi Binaların Üzerindeki Kaçak Katlar Yıllardır Varlığını Sürdürüyor - Son Dakika
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Şişli'deki Tarihi Binaların Üzerindeki Kaçak Katlar Yıllardır Varlığını Sürdürüyor

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Şişli'nin Halaskargazi Caddesi'nde tarihi binaların üzerine yerleştirilen ve kaçak olduğu iddia edilen kat ve yapılar dikkat çekiyor. Yapıların ceza ve yıkım kararlarına rağmen hala var olduğu belirtiliyor. Arkeolog Ömer Faruk Yavaşçay, yapıların incelenerek gözden geçirilmesi ve çalışma başlatılmasının gerektiğini söyledi. Şişli Belediyesi ise kaçak inşaatların yıkımının devam ettiğini belirtti.

13.07.2024 13:50
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Mehmet ALA/ ŞİŞLİ'nin Halaskargazi Caddesi'nde 1900'lü yıllardan kalma tarihi binaların üzerinde inşa edilen kaçak katlar, ceza ve yıkım kararlarına rağmen yıllardır varlığını sürdürüyor. Arkeolog Ömer Faruk Yavaşçay, "Bu cadde üzerinde Atatürk'ün evi de var. Özellikle, bu caddede 10'dan fazla bu tarz yapı var. Yapıların üzerine kaçak katlar çıkılmış, bunların yıkılması gerekiyor. 3 katlı kagir bir bina üzerine cam bir yapı inşa edilmiş. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Şişli Belediyesi'nin çalışmasıyla müdahale edilmeli" dedi. Caddede oturan Ayşe Akça ise "Bunları gecekondu gibi görüp üstüne gecekondu gibi yapı koyuyorlar. Bunları yıkmak istesen altındaki yapılar da zarar görebilir" dedi.

Şişli'nin taşıt ve yaya trafiği bakımından en yoğun bölgelerinden biri olan Halaskargazi Caddesi'nde tarihi binaların üzerine yerleştirilen ve kaçak olduğu iddia edilen kat ve yapılar dikkat çekiyor. Yapıların 2000'li yıllardan günümüze kadar birçok kez şikayet edildiği, ilçe belediyesi bünyesinde; bazıları hakkında idari cezalar uygulandığı, bazıları hakkında ise; yıkım kararları bulunduğu biliniyor. Ceza ve yıkım kararlarına rağmen, 1900'lü yılların başında inşa edilmiş; tarihi mimari akımlardan izler de taşıyan binalarda, kaçak katlar unutulmuş bir halde, caddede yıllardır varlığını sürdürüyor. Konuya Şişli Belediyesi'yle de iletişime geçerek dikkat çeken Arkeolog Ömer Faruk Yavaşçay bölgenin tarihini ve kaçak yapıların durumunu aktardı. Halaskargazi Caddesi'nde 10'dan fazla benzer yapıda kaçak kat bulunduğunu ifade eden Yavaşçay, bu yapıların uzun bir süredir varlığını koruduğunu hatırlatarak, kararların uygulanmasını, yapıların incelenerek gözden geçirilmesi ve çalışma başlatılmasının gerektiğini belirtti.

ŞİŞLİ BELEDİYESİ: KAÇAK İNŞAATLARIN YIKIMI İHALE KAPSAMINA ALINMIŞ OLUP, SÜREÇ DEVAM ETMEKTEDİR

Öte yandan, Şişli Belediyesi konuyla ilgili Yavaşçay'ın sosyal medya üzerinden dile getirdiği ve '164 numaralı' apartmanın akıbetini sorduğu şikayet mesajına yanıt verdi. O mesajda, "Kaçak inşaatların yıkımı ihale kapsamına alınmış olup, süreç devam etmektedir." ifadeleri yer aldı. Halaskargazi Caddesi'nde kaç binanın benzer durumda olduğu, yıkım takvimi ve uygulanan veya uygulanabilecek idari yaptırımlar hakkında ise belediyeden bilgi verilmedi.

"CADDEDE KOMPLE TARİHİ YAPILAR OLMASI GEREKİYORDU"

Arkeolog Ömer Faruk Yavaşçay, "Burası aslında 1870 yılında çıkan Büyük Beyoğlu Yangını'nda birçok bina yandığı için o bölgedeki insanların bu bölgeye taşınmasıyla yapılaşmaya başlıyor. Aslında bu caddenin ismi Osmanlı Dönemi'nde Muhtar Bey Caddesi'ymiş, 31 Mart Vakası'nda şehit olan Muhtar Bey anısına verilmiş. Daha sonra Kurtuluş Savaşı öncesinde Mustafa Kemal Atatürk burada bir evde savaşın hazırlıklarını planlamış. O evden dolayı, buraya 1927 yılında Halaskargazi Caddesi ismi verilmiş. Tabi, İstanbul'a 60-70'li yıllardan sonra yoğun bir göç oluyor. Göçten burası da nasibini alıyor. Bu caddede komple tarihi yapı olması gerekiyordu fakat göç döneminde birçoğu yıkılmış, görüntüsü bozulmuş. Buradaki yapı da onlardan biri maalesef. 1900'lerin başında yapılmış bir bina, üzerine çıkılan kaçak katla anılmakta maalesef." ifadelerini kullandı.

"10'DAN FAZLA YAPI VAR"

Yavaşçay, "Bu caddede benim bildiğim 10'dan fazla benzer yapı var. O yapıların hepsinin üstüne kaçak katlar çıkılmış. Bu kaçak katların Şişli Belediyesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ortak çalışmasıyla yıkılması gerekiyor. Kamulaştırılması gerekiyor. Asıl görüntüsüne kavuşturulması lazım. İstiklal Caddesi'nde de birçok yapı bu durumda, çalışmanın orada da yapılması lazım." diye konuştu.

"MAALESEF ÖZEL ŞİRKETLERİN DÜKKANLARI OLARAK KULLANILMAKTA"

Yavaşçay, "Bunlar maalesef günümüzde bazı özel şirketlerin dükkanları ya da satış mağazaları olarak kullanılmakta. Aslında sosyal ve kültürel hayata kazandırılması, insanların içinde gezebileceği sergi yada müze alanlarına çevrilse çok daha iyi olur." şeklinde konuştu.

"ESTETİĞİ VE TARİHİ GÖRÜNÜMÜ BOZMUŞ"

Yavaşçay, "Binanın en üst tarafını görüyorsunuz, 5 katlı tarihi bir bina üstüne bir eklenti yapılmış. Binanın doğal estetiğini ve tarihi görüntüsünü maalesef bozmuş. Şişli Belediyesi benimle iletişime geçti, birkaç gün önce konuyu gündeme getirdim. Şişli Belediyesi ihaleyle birlikte bu görüntülerden burayı kurtaracağını söylediler, umarım kurtarırlar. Kendimi bildim bileli bu şekilde maalesef burası." dedi.

"GECEKONDU ZANNEDİYORLAR, GECEKONDU ÇIKIYORLAR"

Caddede yürüyen vatandaş Ayşe Akça, "Bunları gecekondu zannediyorlar, üstüne gecekondu çıkıyorlar, Türk milletinin zihniyeti böyle. Günah gerçekten dolaşınca bir sürü görüyorsunuz. Bunları yıkmak isteseniz altındaki asıl yapı da zarar görecek. Bunlar bekliyor da ne oluyor" dedi. Salih Kıvrıt ise, "Bunların hepsini yıkıp yeniden tadilat yapmaları lazım" ifadelerini kullandı.

Şişli\'deki Tarihi Binaların Üzerindeki Kaçak Katlar Yıllardır Varlığını Sürdürüyor
Kaynak: DHA

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