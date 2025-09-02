Sitede Çocuğa Darp: Baba Gözaltına Alındı - Son Dakika
Sitede Çocuğa Darp: Baba Gözaltına Alındı

Sitede Çocuğa Darp: Baba Gözaltına Alındı
02.09.2025 20:51
Adana'da bir baba, çocukları arasındaki tartışma sonrası 13 yaşındaki bir çocuğu darbetti.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin, site bahçesinde 13 yaşındaki çocuğu darbettiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

13 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU TEKME TOKAT DÖVDÜ

Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde, 13 yaşındaki A.K'nin kolunu ısıran arkadaşı M.B'yi ittiği iddiası üzerine baba H.B. çocukların yanına gitti. M.B'nin babası H.B, sitenin bahçesinde tepki gösterdiği A.K'yi darbetti.

Küçük çocuğu site bahçesinde tekme tokat dövdü

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

A.K. ve ailesinin şikayeti üzerine H.B. polis ekiplerince gözaltına alındı. H.B'nin emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe ev hapsi tedbiriyle serbest bırakıldığı bildirildi. Öte yandan H.B'nin çocuğu darbettiği anlar, sitenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

