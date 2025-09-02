Sitede Çocuğa Darp: Baba Gözaltına Alındı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin, site bahçesinde 13 yaşındaki çocuğu darbettiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde, 13 yaşındaki A.K'nin kolunu ısıran arkadaşı M.B'yi ittiği iddiası üzerine baba H.B. çocukların yanına gitti. M.B'nin babası H.B, sitenin bahçesinde tepki gösterdiği A.K'yi darbetti.
A.K. ve ailesinin şikayeti üzerine H.B. polis ekiplerince gözaltına alındı. H.B'nin emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe ev hapsi tedbiriyle serbest bırakıldığı bildirildi. Öte yandan H.B'nin çocuğu darbettiği anlar, sitenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
