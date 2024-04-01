Sivas Belediye Başkanlığını Büyük Birlik adayı Adem Uzun kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Adem Uzun 72 bin 281, AK Parti adayı Hilmi Bilgin 49 bin 203 oy aldı. (Açılan sandık oranı: yüzde 96,27 )
-Uzun'un öz geçmişi
Sivas'ta 1980 yılında doğan Adem Uzun, ilk, orta ve lise eğitimi Sivas'ta tamamladı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünü bitiren Uzun, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde tamamladı.
2014-2022 yılları arasında Sivas Bilim ve Sanat Merkezinde (BİLSEM) müdür olarak görev yapan Uzun, 2022 yılından itibaren öğretim üyesi olarak görev yaptığı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesinden belediye başkan adaylığı nedeniyle görevinden ayrıldı.
BBP adayı Uzun, iyi derecede İngilizce bilmekte olup, evli ve 2 çocuk babasıdır.
Son Dakika › Güncel › Sivas Belediye Başkanlığını Büyük Birlik adayı Adem Uzun kazandı - Son Dakika
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından CHP il binasında konuşma yapan Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un kendisine verdiği görevleri onurlu ve sorumlulukla yerine getireceğini belirtti.
AK Parti'li Şükrü Başdeğirmen, Isparta Belediye Başkanlığına kesin olmayan sonuçlara göre yeniden seçildi. Başdeğirmen, seçim sonuçlarını kutlamak için Kaymakkampı Meydanı'nda toplananlar tarafından coşkuyla karşılandı. Başdeğirmen, yaptığı konuşmada, Ispartalıların AK Parti belediyeciliğini ve kendisini belediye başkanı olarak görmek isteğini belli ettiklerini dile getirdi.
Arnavutköy Bolluca Merkez Mahallesi'nde 2 ayrı muhtar adayını destekleyen akrabalar arasında çıkan kavga, silahlı çatışmaya dönüştü. Kavgada Mahmut Dizman ve Mustafa Arslan ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?