Sivas Gürün'de deprem konutlarının temeli atıldı - Son Dakika
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Sivas Gürün'de deprem konutlarının temeli atıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından afet bölgesi kapsamına alınan Sivas'ın Gürün ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılacak olan 85 konutun temeli düzenlenen törenle atıldı. Temel atma törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Sivas Vali Yılmaz Şimşek, Gürün Kaymakamı Abdullah Sarı, Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi ve çok sayıda davetli katıldı. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, felakette ilçede 514 yapının ağır, 87 yapının ise orta hasarlı olarak tespit edildiğini belirtti. Şimşek, Gürün ilçesine 1. etap konut alanı için 85 adet, 2. etap konut alanı için ise 80 adet konut olmak üzere toplamda 165 adet kalıcı konut planlandığını söyledi. Deprem konutlarının yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

12.07.2024 18:35
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından afet bölgesi kapsamına alınan Sivas'ın Gürün ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılacak olan 85 konutun temeli düzenlenen törenle atıldı.

Temel atma törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Sivas Vali Yılmaz Şimşek, Gürün Kaymakamı Abdullah Sarı, Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi ve çok sayıda davetli katıldı.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, programda yaptığı konuşmada, felakette ilçede 514 yapının ağır, 87 yapının ise orta hasarlı olarak tespit edildiğini söyledi.

Depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Vali Şimşek, "Asrın felaketinde, ilçemiz ve depremden zarar gören şehirlerimizin, Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde yeniden imar edilmesi ve eski canlı günlerine kavuşması için çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir. Bu kapsamda Gürün ilçemize, 1. etap konut alanı için 85 adet, 2. etap konut alanı için ise 80 adet konut olmak üzere toplamda 165 adet kalıcı konut planlandı." dedi.

Şimşek, deprem konutlarının yıl sonuna kadar tamamlanmasının planlandığını ifade ederek şunları kaydetti:

"Bugün burada 85 dairelik 1. etap kalıcı afet konutlarının temelini atıyoruz. İnşallah, bu yıl sonuna kadar temelini attığımız konutların inşaatı tamamlanacak. 2. etap kalıcı 80 adet afet konutunun ihalesi ise TOKİ Başkanlığımız tarafından en kısa sürede yapılacaktır. İlçemizdeki imar çalışmalarına desteklerinden dolayı, başta Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyor, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza, Bakan Yardımcımıza, ilimiz milletvekillerine, TOKİ Başkanlığına, AFAD Başkanlığı'na ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Bundan önce olduğu gibi bundan sonrada istişare kültürü çerçevesinde bu kadim kente yakışır imar ve ihya faaliyetlerini hep birlikte sürdüreceğimize yürekten inanıyorum. İnşallah, el birliğiyle çalışıp, daha sağlam konutlar üreterek, daha güvenli, depreme dayanıklı şehirler inşa edeceğiz."

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Gürün Kaymakamı Abdullah Sarı, Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi ise konuşmalarında deprem konutlarının ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Okunan duaların ardından konutların temeli atıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sivas Gürün'de deprem konutlarının temeli atıldı - Son Dakika

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