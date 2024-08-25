Sivas Gürün'de Sağanak Yağış Sonucu Sel Meydana Geldi - Son Dakika
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Sivas Gürün'de Sağanak Yağış Sonucu Sel Meydana Geldi

Sivas Gürün\'de Sağanak Yağış Sonucu Sel Meydana Geldi

Sivas'ın Gürün ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Tohma Çayı taştı, sel meydana geldi. 8 ev sel sularından etkilenirken, ulaşımda aksamalar yaşandı.

25.08.2024 03:16
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Sivas'ın Gürün ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Tohma Çayı taştı, sel meydana geldi. 8 ev sel sularından etkilenirken, ulaşımda aksamalar yaşandı.

Akşam saatlerinde Gürün'de sağanak etkili oldu. Yağışın etkisiyle ilçeden geçen Tohma Çayı taştı. Sel suları ve çamur nedeniyle ilçeyi Kayseri ve Malatya'ya bağlayan yol ulaşıma kapandı.

Sağanağın etkisini yitirmesiyle birlikte bölgeye AFAD, özel idare ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Ekipler kapanan yoldaki sel suları ve çamuru temizledi, yol yeniden ulaşıma açıldı.

Sel suları nedeniyle 8 ev zarar gördü. AFAD ekipleri tarafından hasar tespit çalışması başlatıldı.

Öte yandan, Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, Gürün ilçe merkezi ile D-300 kara yolu üzerinde aşırı yağış nedeniyle sel meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yağışın etkisiyle ortaya çıkan balçığın kara yolunu kapatması nedeniyle yol çift taraflı olarak trafiğe kapanmış, ekiplerimizin yoğun çalışması neticesinde kapanan yol kısa sürede temizlenerek her iki taraflı araç trafiğine açılmıştır. İlçe merkezinde de bazı evlerin bahçeleri ile meskun olmayan bölümleri selden küçük çaplı etkilenmiştir. AFAD, Özel İdare, itfaiye, kara yolları ve DSİ ekiplerimizin saha tarama ve müdahale çalışmaları devam etmektedir."

Kaynak: AA

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