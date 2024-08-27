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Sivas ilçe ve köy terminali tehlike saçıyor

SİVAS - Sivas Belediyesi'ne bağlı ilçe ve köy terminali, yolcular ve esnaflar için tehlike saçıyor. Açıkta bulunan elektrik kablolarının yanı sıra hijyen açısından bakımsız olan terminal, kullanan vatandaşların tepkisine neden oluyor.

Sivas'ta Yenişehir mahallesinde bulunan Sivas Belediyesi'ne bağlı ilçe ve köy terminali, bakımsız ve içler acısı halde hizmet veriyor. 2001 yılında dönemin Belediye Başkanı Osman Seçilmiş tarafından yaptırılan terminal, adeta unutuldu. 16 ilçeden aylık yaklaşık 30 bin yolcuya hizmet vermeye çalışan terminalin hijyen ve çevre düzenlemesi açısından bakımsız olması vatandaşların tepkisine neden oluyor. Terminali kullanan yolcuların kirlilik ve düzensizlik nedeniyle tepki gösterdiğini söyleyen esnaflar, yetkililerin bir an evvel soruna el uzatmasını bekliyor.

"Çevre düzenlemesi çok kötü, hiç bakım yapılmadı"

İlçe ve Köy Terminali esnaflarından Zahir Moğolkoç, "Bizim buraya genelde gelen yolcumuz ilçelerden geliyor. Yaşlılarımız, hastalarımız, gençlerimiz, çocuklarımız genelde onlar seyahat ediyor. Bizlerde burada onlara düzgün hizmet veremiyoruz. İçeriler çok kötü durumda, keza dışarılarda öyle. Burası 2001 yılında yapıldı, yaklaşık 23 yıl oldu. Bu terminal yapıldığında sadece içeride yazıhaneleri ve eski garajdan gelen birkaç esnafa yer verilmişti. Birkaç tanesi kapandı, çünkü eskisi gibi çalışma alanı, iş alanı yok. Önceden köy arabaları geliyordu, köy arabaları da gelmiyor buraya. Bakımsızlık var kapılarımız düzenli değil, kışın doğalgaz yandığı zaman kapılarımız düzgün olmadığı için doğru düzgün ısınamıyoruz. Yazın kapıları açıyoruz, içeride cereyanda kalıyoruz. Tüm ilçelerle beraber aylık 30 bin yolcu seyahat ediyor. Çevre düzenlemesi çok kötü, hiç bakım yapılmadı. Şurası giriş ve burası kaldırım buraya koca otobüste park edilebiliyor, insanlar sivil araçlarını da buraya park edebiliyor. Bir şey dediğimiz zamanda tartışıyoruz. Biz sadece yetkililerden bizleri dinlemelerini ve burayı düzgün bir hale getirmelerini istiyoruz. Şehirlerarasından İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den gelen yolcularımız oluyor, buraya geldikleri zaman biz utanıyoruz. 'Burası ne böyle? Böylesi bir yerde siz nasıl oturuyorsunuz? Böylesi bir yerde sizin sağlığınız kötü olmuyor mu? Burası neden böyle pis kokuyor?' diyorlar. Hani derler ya şehirlerarası terminaller ve tren garları, hava alanları şehirlerin aynasıdır diye. Burasıda bizim aynamız, bizde burada esnaflık yapmaya çalışıyoruz" dedi.

"Hepsinin tadilat görmesi gerekiyor"

Harun Sözübatmaz ise, "Terminalimizin biraz bakıma ihtiyacı var. Çevrede temizlik sorunumuz var, çatlayan duvarlarımız var, su akan yerler var bunların hepsinin tadilat görmesi gerekiyor. Gerekirse Belediye Başkanımız eliyle buraları yaptırıp bizlere de fatura edebilir, yeter ki terminale gelen yolcularımız memnun olsun, yeter ki terminale gelen vatandaşların tuvaletinden, lokantasından, bakkalından memnun kalması. Gelen yolcularımız bakımsızlıktan şikayetçiler. En önemli konulardan bir tanesi de terminalin içerisinde sigara içiyorlar, kapalı alan olmasına rağmen. İçeriye normal bir vatandaş ailesiyle gelip oturamıyor rahatsız oluyor. Yazın dışarda zaman geçirebiliyorlar ama yağmurlu havalarda, soğuk havalarda mecbur kalıyorlar oturmaya" şeklinde konuştu.