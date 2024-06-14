Sivas Jandarma Teşkilatı'nın 185. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı - Son Dakika
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Sivas Jandarma Teşkilatı'nın 185. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Furkan Kasap, Jandarma Teşkilatı'nın 185. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Kaymakam Emre Zafer'i ziyaret etti. Kaymakamlık makam odasında gerçekleşen ziyarette Zafer, Jandarma teşkilatının kuruluşunun yıl dönümünü kutladı. Zafer, jandarma teşkilatının ülkenin göz bebeği olduğunu belirterek, '185 yıllık şanlı geçmişi olan Jandarma Teşkilatı, kuruluşundan bu yana göstermiş olduğu özveri ve fedakarlık ile vatanın bölünmez bütünlüğü ve milletin huzuru için gecesini gündüzüne katarak çalışmaktadır.' dedi. Muhtarlara kene uyarısı Ulaş ilçesinde, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı kaynaklı vakaların artması nedeniyle mahalle ve köy muhtarları uyarıldı. Toplum Sağlığı Merkezi görevlileri, Kaymakamlık konferans salonunda Kaymakam Emre Zafer başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ilçe merkezi ve köylerdeki muhtarları kene ısırmasına karşı bilgilendirdi.

14.06.2024 14:28
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Sivas'ın Ulaş ilçesinde Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Furkan Kasap, Jandarma Teşkilatı'nın 185. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Kaymakam Emre Zafer'i ziyaret etti.

Kaymakamlık makam odasında gerçekleşen ziyarette Zafer, Jandarma teşkilatının kuruluşunun yıl dönümünü kutladı.

Zafer, jandarma teşkilatının ülkenin göz bebeği olduğunu belirterek, "185 yıllık şanlı geçmişi olan Jandarma Teşkilatı, kuruluşundan bu yana göstermiş olduğu özveri ve fedakarlık ile vatanın bölünmez bütünlüğü ve milletin huzuru için gecesini gündüzüne katarak çalışmaktadır." dedi.

Muhtarlara kene uyarısı

Ulaş ilçesinde, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı kaynaklı vakaların artması nedeniyle mahalle ve köy muhtarları uyarıldı.

Toplum Sağlığı Merkezi görevlileri, Kaymakamlık konferans salonunda Kaymakam Emre Zafer başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ilçe merkezi ve köylerdeki muhtarları kene ısırmasına karşı bilgilendirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sivas Jandarma Teşkilatı'nın 185. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı - Son Dakika

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