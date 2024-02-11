Sivas Kangal'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Sivas Kangal'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Sivas'ın Kangal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden kişinin cenazesi morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

11.02.2024 15:21
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SİVAS'ın Kangal ilçesinde 2 hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Sivas- Malatya kara yolu termik santral kavşağında meydana geldi. Özgür Taci Erdoğan yönetimindeki 28 AA 388 plakalı hafif ticari araç ile Naci Bural idaresindeki 06 EA 7437 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. İhbarla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri, sevk edildi. Kazada Naci Bural hayatını kaybetti, Özgür Taci Erdoğan yaralandı. Yaralı sürücü, Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cenaze de aynı hastanenin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Sivas Kangal\'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Sivas Kangal'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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