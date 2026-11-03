Sivas Şarkışla\'da otomobil şarampole devrildi, biri ağır 3 kişi yaralandı

Sivas Şarkışla'da otomobil şarampole devrildi, biri ağır 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Şarkışla-Pınarbaşı kara yolunda otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesi bulunduğu belirtilirken jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
SİVAS'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin şarampole devrildiği kazada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 10.30 sıralarında Şarkışla- Pınarbaşı kara yolu Döllük köyü yakınlarında meydana geldi. Şevket Mızrak'ın (21) kontrolünü yitirdiği 29 AAN 560 plakalı otomobil, şarampole devrildi. Kazada sürücü ve araçtaki Yusuf Kurt (22) ve Barış Tavşan (25) yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, jandarma ve Şarkışla Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada tedaviye alınan Mızrak'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: DHA
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