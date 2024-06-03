Sivas'ta Baba ve 2 Oğluna Ateş Açıldı: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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Sivas'ta Baba ve 2 Oğluna Ateş Açıldı: 1 Ölü, 2 Yaralı

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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde aralarında husumet bulunan bir kişi, baba ve 2 oğluna av tüfeğiyle ateş açtı. Baba ve bir oğlu yaralanırken diğer oğlu hayatını kaybetti. Şüpheli şahsın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

03.06.2024 23:55
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SİVAS'ın Şarkışla ilçesinde Sefa S., aralarında husumet bulunan baba ve 2 oğluna av tüfeğiyle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği baba Behzat Arslan ve oğlu Samet Arslan yaralanırken diğer oğlu Oğuz Arslan ise hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Şarkışla ilçesine bağlı Kayapınar köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan Sefa S., aralarında husumet bulunan Behzat Arslan ile oğulları Oğuz ve Samet Arslan arasında tartışma çıktı. Sefa S., yanında getirdiği av tüfeği ile Arslan ailesine ateş etti. İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Saçmaların isabet etmesiyle yaralanan baba ve iki oğlu sağlık ekipleri tarafından Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralılardan baba Behzat ve oğlu Oğuz Arslan ilk müdahalelerin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan Oğuz Arslan ise burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olaydan sonra kaçan şüpheli Sefa S.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Sivas\'ta Baba ve 2 Oğluna Ateş Açıldı: 1 Ölü, 2 Yaralı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sivas'ta Baba ve 2 Oğluna Ateş Açıldı: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta Baba ve 2 Oğluna Ateş Açıldı: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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