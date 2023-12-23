 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sivas'ta çatı katında çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Sivas'ta çatı katında çıkan yangın kontrol altına alındı

Sivas'ın İnönü Mahallesi'nde bulunan 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiyenin yarım saat süren çalışması ile kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, binada yabancı uyruklu kişilerin yaşadığı belirlendi.

23.12.2023 - 15:32,
Abone Ol

SİVAS'ta iki katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiyenin yarım saat süren çalışması ile kontrol altına alındı.

İnönü Mahallesi Abdulvahabi Gazi Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı binanın çatısında saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Binadakiler yangını fark edince hemen dışarı çıktı. Alevler, kısa sürede büyüdü. İhbarla adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yarım saat süren çalışması ile kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, binada yabancı uyruklu kişilerin yaşadığı öğrenildi.

Sivas\'ta çatı katında çıkan yangın kontrol altına alındı
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Olay, İtfaiye, Güvenlik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta çatı katında çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika


16:35
Şehit Yasin Karaca'nın baba evini devlet yeniden yaptıracak Şehit Yasin Karaca'nın baba evini devlet yeniden yaptıracak
16:25
Ancelotti kararını verdi! 2024 Arda'nın yılı olacak Ancelotti kararını verdi! 2024 Arda'nın yılı olacak
16:02
13 yıllık husumet nedeniyle oto tamircisine kurşun yağdırdı 13 yıllık husumet nedeniyle oto tamircisine kurşun yağdırdı
15:42
Büyükçekmece'de bir apartmanın önünde el bombası bulundu Büyükçekmece'de bir apartmanın önünde el bombası bulundu
15:33
Atilla Taş, polise mukavemet gösterdiği gerekçesiyle tutuklandı Atilla Taş, polise mukavemet gösterdiği gerekçesiyle tutuklandı
15:28
Doğuştan çift rahmi olan kadın, iki bebeği iki ayrı günde doğurdu Doğuştan çift rahmi olan kadın, iki bebeği iki ayrı günde doğurdu
15:10
Pereira: İkisi de derbide markaj altında tutulacak Pereira: İkisi de derbide markaj altında tutulacak
15:07
Boşanma aşamasındaki kadın parkta vurulup öldürüldü Boşanma aşamasındaki kadın parkta vurulup öldürüldü

Son Dakika
16:35 Şehit Yasin Karaca'nın baba evini devlet yeniden yaptıracak
16:25 Ancelotti kararını verdi! 2024 Arda'nın yılı olacak
16:02 13 yıllık husumet nedeniyle oto tamircisine kurşun yağdırdı
15:42 Büyükçekmece'de bir apartmanın önünde el bombası bulundu
15:33 Atilla Taş, polise mukavemet gösterdiği gerekçesiyle tutuklandı
15:28 Doğuştan çift rahmi olan kadın, iki bebeği iki ayrı günde doğurdu
15:10 Pereira: İkisi de derbide markaj altında tutulacak
15:07 Boşanma aşamasındaki kadın parkta vurulup öldürüldü
15:00 İstanbul'da kentsel dönüşüm seferberliği başlıyor! Kişi başı 1,5 milyon lira destek sağlanacak
14:47 Hamas, İsrail askerlerini İsrail füzeleriyle vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2023 16:54:44. #1.13#
SON DAKİKA: Sivas'ta çatı katında çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement