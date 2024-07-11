Sivas'ta drift yapan sürücülere 87 bin 25 lira ceza

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Sivas'ta polis ekipleri drift yaparken yakaladıkları iki araç sürücüsüne 87 bin 25 lira cezası kesti.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Şehit Bahattin Erturhan Caddesi'nde drift yaparak çevreyi rahatsız eden otomobilini durdurdu.

Araç sürücüsüne 32 bin 233 lira idari para cezası uygulandı, sürücünün belgesini 60 gün süreyle el konuldu.

Ata Sanayi Sitesi'nde de drift yapan ve aracıyla polisten kaçan sürücü de takibi sonucu Mevlana Mahallesi'nde yakalandı.

Sürücüye 54 bin 792 lira idari para cezası uygulanırken, aynı suçu ikinci defa işlemesinden dolayı sürücü belgesi iptal edildi.