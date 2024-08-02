Sivas'ta Elektronik Sigara Patlaması Sonucu Genç Yanıklarla Tedavi Altına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sivas'ta Elektronik Sigara Patlaması Sonucu Genç Yanıklarla Tedavi Altına Alındı

Sivas\'ta Elektronik Sigara Patlaması Sonucu Genç Yanıklarla Tedavi Altına Alındı

Sivas'ta otobüs durağında beklerken içmek istediği elektronik sigaranın patlaması sonucu yüzünde ve vücudunda yanıklar oluşan genç, tedavi altına alındı. Elektronik sigara kullanımının yaygınlaştığına dikkat çeken doktorlar, bu tür durumların ciddi sonuçlar doğurabileceğini ve insanların elektronik sigara kullanmaması gerektiğini vurguladı.

02.08.2024 11:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta otobüs durağında beklerken içmek istediği elektronik sigaranın patlaması sonucu yüzünde ve vücudunda yanıklar oluşan genç, tedavi altına alındı.

Küçükminare Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki otobüs durağında Karşıyaka Mahallesi'ndeki evine gitmek için otobüs bekleyen 17 yaşındaki Buğra Türkseven, yanında bulunan elektronik sigarayı içmek istedi.

Elektronik sigara, Türkseven'in elinde patladı.

Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle, alev alan elektronik sigara söndürüldü. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Türkseven'in tedavisi sürüyor.

Numune Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Gündüz Akgöl, AA muhabirine, hastanın yüzünde ve vücudunda yanıklarla acil servise başvurduğunu söyledi.

Hastanın, iki eliyle tutup ağzına götürdüğü sırada elektronik sigaranın patladığını anlattığını aktaran Akgöl, "Acil serviste ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastayı yanık ünitesine aldık. Hastamızın yüz bölgesinde 1. derecede, her iki elinde de 2. derece yanıklar var. Şu an tedavisinin üçüncü günündeyiz. Genel durumu iyi, tedavileri bir süre daha devam edecek. Hastamız şu anda stabil durumda ve tedavilerini almakta." dedi.

"İnsanlar zararlı olmadığını düşünüyor"

Akgöl, elektronik sigaranın son dönemde yaygın kullanıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İnsanlarımız maalesef bunun zararlı olmadığını düşünüyor. İçindeki kimyasal maddelerin ilerleyen dönemde ne gibi sıkıntılara yol açacağını henüz bilmiyoruz. Ama bizim karşılaştığımız olay gösterdi ki bu tür durumlar içindeki pile bağlı, pildeki ısınmayla patlama ihmali olduğunu düşünüyoruz. Bu çok ciddi bir durum, özelikle elektronik sigara yüz bölgesine yakın tutulduğu zaman o bölgedeki patlamalar ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Bunun örnekleri daha önce görüldü. Amerika'da bir hasta hayatını kaybetti. Konya'da bir hastamız görme kaybı yaşadı. Allah'a şükür bizim hastamızda öyle bir durum olmadı. Tüm vatandaşlarımıza tavsiyemiz, bu tür durumları akılarının bir ucunda tutsunlar, bu elektronik sigarayı hiç kullanmasınlar."

"Kimse kullanmasın, kimse de içmesin"

Buğra Türkseven ise "Sigarayı ağzıma götürdüğüm zaman elimde patladı, kolumu yaktı, yüzümde ve vücudumda yanıklar var. Söndürmeye çalıştığımız zaman da söndüremedik. Daha da çoğalıyor, daha da derinleşiyor. Elektronik sigarayı kimseye önermiyorum. Kimse kullanmasın, kimse de içmesin." diye konuştu.

Babaanne Semiha Türkseven de "Çocuğum iki gözünü kaybetseydi ne olacaktı? Bunun gibi daha niceleri olacak, bu sigaralar yasaklansın, toplatılsın." dedi.

Kaynak: AA

Sivas, Güvenlik, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta Elektronik Sigara Patlaması Sonucu Genç Yanıklarla Tedavi Altına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:21 Türkiye’nin Tel Aviv’deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı Türkiye'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı
12:15 AYM, İletişim Başkanlığı’nın iki yetkisini iptal etti AYM, İletişim Başkanlığı'nın iki yetkisini iptal etti
12:04 19 Ağustos’ta başlıyor Fındık alım fiyatları belli oldu 19 Ağustos'ta başlıyor! Fındık alım fiyatları belli oldu
11:58 Sığınmacılar, Yerlikaya’nın evini ikamet adresi olarak mı gösterdi Göç İdaresi’nden açıklama var Sığınmacılar, Yerlikaya'nın evini ikamet adresi olarak mı gösterdi? Göç İdaresi'nden açıklama var
10:02 BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı
12:41 Tarkan konserinde ses ve müzik sistemi arızalandı, seyirciler isyan etti Tarkan konserinde ses ve müzik sistemi arızalandı, seyirciler isyan etti
12:07 MasterChef Türkiye’de Kaan’ın yaptığı yemek ünlü şefleri mest etti MasterChef Türkiye'de Kaan'ın yaptığı yemek ünlü şefleri mest etti
10:52 Bilim adamları, 3.500 yıl önce yaşamış ’’Çığlık atan kadın’’ mumyası, bilim adamlarını şaşırttı Bilim adamları, 3.500 yıl önce yaşamış ''Çığlık atan kadın'' mumyası, bilim adamlarını şaşırttı
10:19 Avrupa’daki temsilcilerimiz 3’te 3 yaptı İşte güncel ülke puanı sıralaması Avrupa'daki temsilcilerimiz 3'te 3 yaptı! İşte güncel ülke puanı sıralaması
10:07 Amerika’nın DeRidder şehrinin kadın belediye başkanı, yaşı reşit olmayan bir erkekle cinsel ilişkiye girme suçundan tutuklandı Amerika'nın DeRidder şehrinin kadın belediye başkanı, yaşı reşit olmayan bir erkekle cinsel ilişkiye girme suçundan tutuklandı
09:50 Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos’ta yapılacak Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos'ta yapılacak
09:48 Ezber bozmaya devam ediyor Jose Mourinho’dan herkesi şaşırtan Ferdi Kadıoğlu kararı Ezber bozmaya devam ediyor! Jose Mourinho'dan herkesi şaşırtan Ferdi Kadıoğlu kararı
08:55 15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi 15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi
08:48 Yeşilçam’ın usta ismi Müjde Ar kalp ameliyatı oldu Yeşilçam'ın usta ismi Müjde Ar kalp ameliyatı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2024 13:35:58. #1.11#
SON DAKİKA: Sivas'ta Elektronik Sigara Patlaması Sonucu Genç Yanıklarla Tedavi Altına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement