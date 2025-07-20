Sivas'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsünün dağın yamacına çarpması sonucu 4 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.
Ağrı'dan İzmir'e giden O.K. idaresindeki 34 CZH 636 plakalı, Has Ağrılı Turizm'e ait yolcu otobüsü, Sivas- Erzincan kara yolu Kuzköy mevkisinde dağın yamacına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve gönüllü arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Kazada Selime Bazan (54), Gülay Aydın (22), Muhteber Duran (54) olay yerinde, Yusuf Tanrıkulu (21) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, 2'si ağır 40 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulans helikopter ve ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Sivas'ta Otobüs Kazası: 4 Ölü, 40 Yaralı - Son Dakika
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