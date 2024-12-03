Sivas'ta Soğuk Hava Dalgası Devam Ediyor - Son Dakika
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Sivas'ta Soğuk Hava Dalgası Devam Ediyor

Sivas\'ta Soğuk Hava Dalgası Devam Ediyor

Sivas'ta kar yağışı sonrası etkisini sürdüren soğuk hava dalgası, Altınyayla ilçesinde eksi 23 derece ile Türkiye'nin en soğuk noktası oldu. Kent merkezinde de sıcaklık eksi 13 derece olarak ölçüldü.

03.12.2024 11:47  Güncelleme: 11:51
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SİVAS'ta kar yağışı sonrası başlayan soğuk hava dalgası etkisini sürdürüyor. Altınyayla ilçesi, dün olduğu gibi bugün de eksi 23 derece ile Türkiye'nin en soğuk noktası oldu.

Sivas'ta yaklaşık bir haftadan bu yana hava sıcaklıkları sıfırın altında seyrediyor. Kent merkezinde bu sabah hava sıcaklığı eksi 13 derece olarak ölçüldü. Soğuk havanın etkisi ile akarsu ve göllerin yüzeyleri dondu. Kızılırmak Nehri'nin kent merkezinden geçen bölümlerinin büyük kısmı buzla kaplandı. Öte yandan Sivas kent merkezine 82 kilometre mesafedeki Altınyayla ilçesi, dün olduğu gibi bugün de eksi 23 derece ile Türkiye'nin en soğuk bölgesi oldu. Soğuk havanın etkisini bir süre daha devam ettirmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA

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