Sivas'ta Su Baskınları: Evler Sular Altında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sivas'ta Su Baskınları: Evler Sular Altında

Sivas\'ta Su Baskınları: Evler Sular Altında
13.02.2026 13:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta yağmur ve kar sularının etkisiyle evlerin bodrumları su bastı, tahliye çalışmaları başladı.

SİVAS'ta gece saatlerinde etkili olan yağmur ve karların erimesi sonucu su baskınları yaşandı. Bazı evlerin bodrum ve zemin katları ile bahçeleri suyla doldu, belediye tahliye başlattı.

Sivas'ta bir yandan karların erimesi bir yandan da gece saatlerinde yağmurun etkisiyle mahalle aralarından geçen menfezlerin taşıyamadığı su, taşkınlara yol açtı. Yağmur ve kar sularının yoğun olarak geldiği Karşıyaka Mahallesi Esenyurt Caddesi üzerinde onlarca evin bodrum ve zemin katlarını su bastı. Geceden itibaren etkili olan taşkın suları nedeniyle belediye ekipleri, çalışma başlattı. Evlerin içine ve bahçelere dolan su tahliye edilmeye başlandı. Caddenin bir bölümü trafiğe kapatılırken, taşkın önleme amacı ile yol altına daha geniş menfez yapmak için çalışma başlatıldı. 12 eve su bastığı bildirilirken, ekiplerin çalışmaları sürüyor.

'MAĞDUR OLDUM'

Evi sular altında kalan emekli memur Mehmet Bekki, mevcut tahliye kanallarının yetersiz olması nedeni ile evler ve bahçelere su dolduğunu belirterek, "Benim evimi de tamamen su bastı. Evin içinde yaklaşık yarım metre su vardı. Şimdi zeminin kötü olması ile ekipler, evin yıkılabileceğini söylediler. Mağdur oldum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Hava Durumu, Güncel, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta Su Baskınları: Evler Sular Altında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuzey Kore lideri Kim, 13 yaşındaki kızını ’halefi’ ilan edecek Kuzey Kore lideri Kim, 13 yaşındaki kızını 'halefi' ilan edecek
Fatih Terim ve Dursun Özbek, Candemir Berkman’ın cenazesinde bir araya geldi Fatih Terim ve Dursun Özbek, Candemir Berkman'ın cenazesinde bir araya geldi
ABD’deki okullara fotoğraf hizmeti veren şirketin Epstein ile bağlantılı olabileceği gündemde ABD'deki okullara fotoğraf hizmeti veren şirketin Epstein ile bağlantılı olabileceği gündemde
Ayaklarından vince asılıp işkence edilen zihinsel engelli Hamza yaşadığı dehşeti anlattı Ayaklarından vince asılıp işkence edilen zihinsel engelli Hamza yaşadığı dehşeti anlattı
Ramazan ayı için yeni karar Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
Icardi’nin geleceği ne olacak Dursun Özbek tarih verip duyurdu Icardi'nin geleceği ne olacak? Dursun Özbek tarih verip duyurdu
Hasan Can Kaya’ya yönelik soruşturmada karar çıktı Hasan Can Kaya'ya yönelik soruşturmada karar çıktı
Bakan değişiklikleri erken seçimin habercisi mi AK Partili Yalçın yanıt verdi Bakan değişiklikleri erken seçimin habercisi mi? AK Partili Yalçın yanıt verdi
Aracı muayeneden kalan vatandaş, sunulan gerekçeye isyan etti Aracı muayeneden kalan vatandaş, sunulan gerekçeye isyan etti
Rusya’dan 100 milyon kişiyi etkileyen yasak, WhatsApp’a erişim engeli getirildi Rusya'dan 100 milyon kişiyi etkileyen yasak, WhatsApp'a erişim engeli getirildi

13:21
Göçmenlerin geleneği ülkeyi bu hale getirdi Artık 6 bin TL cezası var
Göçmenlerin geleneği ülkeyi bu hale getirdi! Artık 6 bin TL cezası var
13:19
Memurlara yılda iki kez ikramiye Teklif Meclis’e sunuldu
Memurlara yılda iki kez ikramiye! Teklif Meclis'e sunuldu
12:49
A Milli Takım’ın UEFA Uluslar A Ligi’ndeki fikstürü belli oldu
A Milli Takım'ın UEFA Uluslar A Ligi'ndeki fikstürü belli oldu
11:59
Onlyfans operasyonuna karışanların isimler belli oldu Tam 25 kişi
Onlyfans operasyonuna karışanların isimler belli oldu! Tam 25 kişi
11:54
Kenti sel aldı, dünyaca ünlü sahilde kıyıya dana vurdu
Kenti sel aldı, dünyaca ünlü sahilde kıyıya dana vurdu
11:30
Piyasalar alev alev Tarihi bir rekor daha geldi
Piyasalar alev alev! Tarihi bir rekor daha geldi
11:28
Süper Lig’in Güney Koreli futbolcusundan 96 yaşındaki Kore gazisine sürpriz ziyaret
Süper Lig'in Güney Koreli futbolcusundan 96 yaşındaki Kore gazisine sürpriz ziyaret
11:27
N’Golo Kante’nin bilinmeyenleri Haberi okuyunca hayran kalacaksınız
N'Golo Kante'nin bilinmeyenleri! Haberi okuyunca hayran kalacaksınız
11:21
Evlenmeyi düşünenler dikkat Düğün salonları salı günü kapalı olacak
Evlenmeyi düşünenler dikkat! Düğün salonları salı günü kapalı olacak
10:48
Onlyfans sapkınları evlerinden tek tek böyle alındı
Onlyfans sapkınları evlerinden tek tek böyle alındı
10:32
Kürsüde yumruk, kuliste tebrik CHP’li 2 isme partililerinden büyük tepki var
Kürsüde yumruk, kuliste tebrik! CHP'li 2 isme partililerinden büyük tepki var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 13:40:37. #7.11#
SON DAKİKA: Sivas'ta Su Baskınları: Evler Sular Altında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.