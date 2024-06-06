Sivas'ta Türk Müziği Korosu 'Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 Yılına İz Bırakanlar' Konseri Verdi - Son Dakika
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Sivas'ta Türk Müziği Korosu 'Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 Yılına İz Bırakanlar' Konseri Verdi

Sivas\'ta Türk Müziği Korosu \'Türkiye Cumhuriyeti\'nin 100 Yılına İz Bırakanlar\' Konseri Verdi

Sivas'ta İl Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki Türk Müziği Korosu, Sivas Valiliği, Cumhuriyet Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü destekleriyle düzenlenen 'Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 Yılına İz Bırakanlar' adlı konser programında sahne aldı. Konserde, Müzeyyen Senar, Zeki Müren, Yıldırım Gürses, Alaaddin Yavaşça, Emel Sayın, Sezen Aksu, Cem Karaca, Barış Manço, Esmeray ve Berkant gibi sanatçıların eserleri slayt gösterisi eşliğinde solo ve koro halinde seslendirildi. Konser sonrası Vali Yardımcısı İlhami Doğan, sanatçıları tebrik ederek çiçek ve tablo hediye etti. Konser, yoğun bir katılımla gerçekleşti.

06.06.2024 13:09
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Sivas'ta İl Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki Türk Müziği Korosu konser verdi.

Sivas Valiliği, Cumhuriyet Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü destekleriyle oluşturulan koro " Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 Yılına İz Bırakanlar" adlı konser programı düzenledi.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'ndeki konserde şef sanat yönetmeni, akademisyen öğretim görevlisi Dr. Servet Zeki Ersoy yönetimindeki koro Cumhuriyetin 100. yılına damga vuran Müzeyyen Senar, Zeki Müren, Yıldırım Gürses, Alaaddin Yavaşça, Emel Sayın, Sezen Aksu, Cem Karaca, Barış Manço, Esmeray ve Berkant gibi sanatçıların eserlerini slayt görüntüleri eşliğinde solo ve koro halinde seslendirdi.

Konser sonrası Sivas Vali Yardımcısı İlhami Doğan ses ve saz sanatçılarını tebrik ederek Ersoy'a çiçek verdi ve tablo hediye etti.

Konseri çok sayıda vatandaş izledi.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti, Yıldırım Gürses, Sivas Valiliği, Müzeyyen Senar, İlhami Doğan, Barış Manço, Emel Sayın, Cem Karaca, Zeki Müren, Sezen Aksu, Esmeray, Sivas, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta Türk Müziği Korosu 'Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 Yılına İz Bırakanlar' Konseri Verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta Türk Müziği Korosu 'Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 Yılına İz Bırakanlar' Konseri Verdi - Son Dakika
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