Sivas'ta Yoğun Kar Yağışı Kent Merkezini Beyaza Bürüdü - Son Dakika
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Sivas'ta Yoğun Kar Yağışı Kent Merkezini Beyaza Bürüdü

Sivas\'ta Yoğun Kar Yağışı Kent Merkezini Beyaza Bürüdü

Sivas'ta bir haftadır devam eden soğuk havanın ardından öğle saatlerinde yeniden başlayan yoğun kar yağışı, kent merkezini tamamen beyaza dönüştürdü. Tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda güzel görüntüler oluşurken, vatandaşlar kar yağışını eğlenceli anlar ile değerlendirdi.

04.12.2024 15:26  Güncelleme: 15:32
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SİVAS'ta bir haftadır etkili olan soğuk havanın ardından öğle saatlerinde kar yağışı yeniden başladı. Yoğun kar yağışı ile kent merkezi beyaza büründü.

Hava sıcaklıklarının son bir hafta sıfırın altında seyrettiği Sivas'ta, öğle saatlerinde kar yağışı yeniden başladı. Etkisini artıran kar yağışı nedeni ile kent merkezi kısa sürede beyaza büründü. Kar yağışı ile birlikte tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda güzel görüntüler oluştu. Kar yağışını fırsat bilenler kent meydanında cep telefonları ile hatıra fotoğrafı çektirirken, bazıları da kartopu oynadı. Kar yağışının bir süre daha etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sivas'ta Yoğun Kar Yağışı Kent Merkezini Beyaza Bürüdü - Son Dakika

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