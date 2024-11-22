Sivas\'tan Kadına Şiddetle Mücadele Mesajı

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Sivas Emniyet Müdürlüğü'nden kadına yönelik şiddetle mücadele mesajı

SİVAS - Sivas İl Emniyet Müdürlüğü, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla bir video yayımladı. Videoda, şiddet mağduru kadınların yalnız olmadığı vurgulandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli Polis ekiplerinin hazırladığı video, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında sosyal medya platformlarında paylaşıldı. Paylaşımda, kadınların şiddete maruz kalması durumunda başvurabilecekleri 112 acil destek hattının önemi vurgulandı.

Videoda yer alan polis ekipleri, " Kadına yönelik şiddete dur demek için biz Sivas İl Emniyet Müdürlüğü olarak yanınızdayız. 112'yi arayın destek alın. Unutmayın yalnız değilsiniz. Kadına şiddete karşı hep birlikteyiz" dedi.