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Sivas Zara'da Kar Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı - Son Dakika
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Sivas Zara'da Kar Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı

Sivas'ın Zara ilçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen kazada, 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

17.01.2024 - 11:22,  Güncelleme: 11:29
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SİVAS'ın Zara ilçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle kayganlaşan yolda 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Zara- Suşehri yolu Kaplan köyü yakınlarında meydana geldi. Zara'dan Suşehri istikametine giden S.P. yönetimindeki 58 EP 758 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelen B.K. idaresindeki 58 ABC 203 plakalı otomobil, kar yağışı ve tipi nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak kafa kafaya çarpıştı. Kazada Kahraman Bakar hayatını kaybetti, 2 sürücü ile araçlardaki 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Zara ve Suşehri devlet hastanelerine götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Sivas Zara\'da Kar Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Sivas Zara'da Kar Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı - Son Dakika
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