Sivasspor Yöneticisi İsmail Yıldız Trafik Kazası Geçirdi - Son Dakika
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Sivasspor Yöneticisi İsmail Yıldız Trafik Kazası Geçirdi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor yöneticisi İsmail Yıldız, İstanbul'dan Sivas'a gelirken trafik kazası geçirdi. Yıldız'ın sağlık durumu iyi.

11.08.2024 15:10
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor yöneticisi İsmail Yıldız, geçirdiği trafik kazasında yaralandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Sivasspor Kulübü Asbaşkanı İsmail Yıldız'ın, Net Global Sivasspor ile Trabzonspor arasında oynanacak mücadeleyi izlemek için İstanbul'dan Sivas'a gelirken Sıcak Çermik Kaplıcası mevkisinde trafik kazası geçirdiği belirtildi.

Hastaneye kaldırılan Yıldız'ın sağlık durumunda bir olumsuzluk bulunmadığı aktarılan açıklamada, "Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Sivasspor Yöneticisi İsmail Yıldız Trafik Kazası Geçirdi - Son Dakika
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