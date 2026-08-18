Suşehri'nde Minibüs Kazası: 4 Ölü, 10 Yaralı
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Sivas'ın Suşehri ilçesinde yolcu minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 10 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde, yolcu minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 4'ü ağır 10 kişi yaralandı.
Hayati Aras'ın kullandığı 58 SG 604 plakalı yolcu minibüsü, Sivas-Suşehri kara yolu Gemin Deresi Çokrak köyü mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada 4 kişi öldü, 4'ü ağır 10 kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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