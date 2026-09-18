Sivrihisar Hızırbey\'de dört caddeye OEDAŞ altyapı ve aydınlatma çalışması

(ESKİŞEHİR) - Sivrihisar'ın Hızırbey Mahallesi'nde yeni yapılaşmaların yoğunlaştığı dört cadde ve sokakta OEDAŞ tarafından yeraltı box ve aydınlatma çalışmalarına başlanacak. Belediye Başkanı Habil Dökmeci, "Amacımız, yeni yerleşim alanlarımızın altyapı ihtiyaçlarını zamanında karşılamak ve vatandaşlarımıza daha güvenli, aydınlık ve modern yaşam alanları sunmak" dedi.

Sivrihisar'ın gelişen bölgelerinden Hızırbey Mahallesi'nde, yeni yapılaşmalarla birlikte ortaya çıkan altyapı ve aydınlatma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla çalışma başlatılıyor. İmar gelişiminin hız kazandığı ve yeni inşaatların yükseldiği Güvenlik Caddesi, Gün Sazak Caddesi, 8403. Sokak ve Dumlupınar Sokak'ta OEDAŞ tarafından yeraltı box ve aydınlatma çalışmalarına başlanacağı bildirildi.

Çalışmalarla birlikte bölgedeki elektrik altyapısının daha düzenli ve güvenli hale getirilmesi, cadde ve sokakların aydınlatılması ve yeni yerleşim alanlarının ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor.

"BÖLGEMİZİN GELİŞİMİ AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR ADIM"

Dökmeci, ilçenin büyüyen ve gelişen bölgelerinde ihtiyaçların yakından takip edildiğini belirterek, "Hızırbey Mahallemizde özellikle yeni yapılaşmaların yoğunlaştığı bölgelerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için ilgili kurumlarımızla koordinasyon içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Güvenlik Caddesi, Gün Sazak Caddesi, 8403. Sokak ve Dumlupınar Sokak'ta başlayacak yeraltı box ve aydınlatma çalışmaları, bölgemizin gelişimi açısından önemli bir adım. Amacımız, yeni yerleşim alanlarımızın altyapı ihtiyaçlarını zamanında karşılamak ve vatandaşlarımıza daha güvenli, aydınlık ve modern yaşam alanları sunmak. Çalışmaların Hızırbey Mahallemize ve Sivrihisar'ımıza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Hızırbey Mahallesi'nde gerçekleştirilecek çalışmaların, bölgenin gelişimine ve yeni yapılaşmaların ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlaması bekleniyor.