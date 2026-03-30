Sivrisinekle Mücadelede Erken Önlem Uyarısı

Uzmanlar, mevsimsel yağışların sivrisineklerin artışına neden olacağını belirterek belediyelere erken müdahale çağrısında bulundu.

Mevsimsel yağışların sivrisinek oluşumunu artıracağına dikkati çeken uzmanlar bu yıl belediyelerin larvayla mücadeleyi erken başlatması uyarısında bulunuyor.

Dicle Üniversitesi (DÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Satar, AA muhabirine, son dönemlerde artan yağışların son derece sevindirici olduğunu, yağışların bereketi artıracağını ancak sivrisinek oluşumu ile bazı hastalık risklerini de beraberinde getirebileceğini söyledi.

Satar, şehir merkezlerinde özellikle sitelerde bulunan havuzlardaki su birikintilerinin kurutulması ya da erken dönemde ilaçlanması gerektiğini ifade ederek, belirli bir sıcaklıktan sonra sivrisineklerin buralara yumurta bıraktığını belirtti.

"Larvalarla erken dönemde mücadele edilmezse daha sonra ortaya çıkacak ergin sivrisineklerle mücadele etmek çok daha zor oluyor. Bu yıl ülkemizde yağışlar iyi seviyede. Birçok site ve yerleşim alanında su birikintileri görüyoruz. Söz konusu su birikintilerinin kurutulması ya da belediyeler tarafından erken dönemde mücadele çalışmalarının başlatılması gerekiyor." ifadelerini kullanan Satar, küçük bir su birikintisinin bile sivrisineklerin çoğalmasına zemin hazırlayabileceğini kaydetti."

"Küçük su birikintilerinde bile sayıları binlere ulaşabilir"

Satar, yarım kova suyun içinde bile binlerce sivrisineğin ergin hale gelebileceğini dile getirerek, sivrisinekle mücadelenin aslında yıl boyunca sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Sıcaklık yükseldikçe sivrisineklerin üreme ihtimalinin de arttığına dikkati çeken Satar, bu nedenle mücadeleye erken başlanmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

Satar, "Küçük su birikintilerinde bile sivrisinek çok sayıda üreyebilir ve sayıları kısa sürede binlere ulaşabilir. Bu nedenle sitelerde bulunan havuzların erken dönemde boşaltılması gerekiyor." dedi.

"Sivrisinekler ergin hale geldikten sonra mücadele şansı çok az"

Su birikintilerine erken müdahalenin halk sağlığı açısından önem taşıdığını kaydeden Satar, "Üreme başlamadan bu suların tahliye edilmesi ya da erken dönemde ilaçlama yapılması gerekiyor. Hava sıcaklığının 15 derecenin üzerine çıkmasıyla bu alanlarda larvalar görülmeye başlayabilir. Bu durumda sivrisinek sayısı kısa sürede çok yüksek seviyelere ulaşabilir. Sivrisinekler ergin hale geldikten sonra ise bunlarla mücadele etme şansı çok az. " diye konuştu.

"En tehlikeli hayvan aslında sivrisinek"

DÜ Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eşref Araç ise küresel iklim değişikliğinin bazı sorunları da beraberinde getirdiğini belirtti.

Her yağışın ardından hava sıcaklığının artmasıyla birlikte haşerelerde yoğunluk görülebildiğine işaret eden Araç, şunları söyledi:

"Yağışların olduğu dönemlerde sivrisinek, kara sinek ve diğer haşerelerde ciddi artış oluyor. Özellikle çukur bölgelerde, bazı bataklıklarda nemli hava ve topraktan kaynaklanan sivrisineklerin yumurtalarını oraya bırakması söz konusu oluyor. Önümüzdeki dönemde sinek artışı bekliyoruz. En tehlikeli hayvanın ne olduğu sorulduğunda çoğu kişi aslan ya da kaplan gibi yırtıcı ve büyük hayvanları düşünebilir. En tehlikeli hayvan aslında sivrisinek çünkü dünyada her yıl yaklaşık 1 milyon insan sivrisineklerin bulaştırdığı hastalıklardan dolayı ölüyor."

Haşerelerden korunma yöntemlerine değinen Araç, açık alanlara gidildiğinde sivrisinek kovucu kremlerin kullanılması gerektiğini belirtti.

Araç, cibinlik kullanmanın, uzun kollu kıyafetleri tercih etmenin de sivrisineklere maruz kalmayı azaltabileceğini anlatarak, ev ve iş yerlerinde pencerelere sineklik takılmasının da basit ama etkili önlemler arasında yer aldığını kaydetti.

"Sivrisinek kaynaklı hastalıklara karşı dikkatli olunması gerekiyor"

Oluşan su birikintilerinin temiz tutulmasının da önemli olduğuna vurgu yapan Araç, şu uyarılarda bulundu:

"Şehirleşmenin artmasıyla birlikte süs havuzları ve yüzme havuzları gibi alanlar sivrisineklerin kullandığı bataklık gibi alanlar oluyor. Bu alanların, kullanılmadığı dönemlerde temiz tutulması, boşaltılması ve gerekli düzenlemelerin yapılması önem taşıyor. Sivrisinek kaynaklı hastalıklara karşı dikkatli olunması gerekiyor. Yüksek ateş, vücutta döküntü, halsizlik, yorgunluk, kas ağrıları ve krampların arttığı dönemlerde, özellikle sivrisineğin çoğaldığı yerlerde yaşıyorsak bunun sivrisinek ile taşınan bir hastalık olabileceğini düşünüp, doktora başvurmamız gerekiyor."

Kaynak: AA

Dere yatağında ortaya çıkıyor, tasını kapan avuç avuç topluyor Dere yatağında ortaya çıkıyor, tasını kapan avuç avuç topluyor
NATO’dan dikkat çeken ’Türkiye’ paylaşımı: 100 gün kaldı NATO'dan dikkat çeken 'Türkiye' paylaşımı: 100 gün kaldı
Bakanlık yeni sistemi devreye aldı Radar noktaları artık haritada görülebilecek Bakanlık yeni sistemi devreye aldı! Radar noktaları artık haritada görülebilecek
Bakan Çiftçi’den emniyette reform sinyali Polis ve bekçilere yeni düzenleme geliyor Bakan Çiftçi'den emniyette reform sinyali! Polis ve bekçilere yeni düzenleme geliyor
İran misilleme saldırısında İsrail’in kimya fabrikasını vurdu İran misilleme saldırısında İsrail'in kimya fabrikasını vurdu
Süper Lig’in eski yıldızından flaş itiraf: Belhanda elinde bıçakla bizi bekliyordu Süper Lig'in eski yıldızından flaş itiraf: Belhanda elinde bıçakla bizi bekliyordu
AK Parti’li İnan, Özgür Özel’e meydan okudu: İzmir ve Uşak’ta sandığı kuralım AK Parti'li İnan, Özgür Özel'e meydan okudu: İzmir ve Uşak'ta sandığı kuralım
’’Yaş sadece bir sayıdır’’ sözünü en iyi kanıtlayan adam: Volkan Demirel ''Yaş sadece bir sayıdır'' sözünü en iyi kanıtlayan adam: Volkan Demirel
Direksiyon sınavını geçemeyen sürücü, babası ile birlikte eğitmene saldırdı Direksiyon sınavını geçemeyen sürücü, babası ile birlikte eğitmene saldırdı
İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan tüm milli futbolculara hediye villa Ancak bir şartı var İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan tüm milli futbolculara hediye villa! Ancak bir şartı var

12:31
Yargıtay’dan emsal karar: Emekli olduktan sonra çalışan herkesi ilgilendiriyor
Yargıtay'dan emsal karar: Emekli olduktan sonra çalışan herkesi ilgilendiriyor
12:20
Altında 18 yıldır böylesi görülmedi
Altında 18 yıldır böylesi görülmedi
12:09
Liderleri kara kara düşündürecek anket: Vatandaşların yüzde 37’si aynı yanıtı verdi
Liderleri kara kara düşündürecek anket: Vatandaşların yüzde 37'si aynı yanıtı verdi
12:06
İran ve Hizbullah’tan İsrail’e ağır darbe Siyah dumanlar gökyüzünü kapladı
İran ve Hizbullah'tan İsrail'e ağır darbe! Siyah dumanlar gökyüzünü kapladı
11:54
Barış Alper’e bakışları olay olmuştu: O kızdan günler sonra ilk açıklama
Barış Alper'e bakışları olay olmuştu: O kızdan günler sonra ilk açıklama
11:44
İran, okul katliamı emrini veren 2 ABD’li subayı ifşa etti: Bunları sakın unutmayın
İran, okul katliamı emrini veren 2 ABD'li subayı ifşa etti: Bunları sakın unutmayın
11:30
Otel baskınından yeni detay: Valizlerindeki ayrıntı başka bir skandalı ortaya çıkardı
Otel baskınından yeni detay: Valizlerindeki ayrıntı başka bir skandalı ortaya çıkardı
11:26
İstanbul’daki zincirleme kazada mucize Şehit polis hayata döndü
İstanbul'daki zincirleme kazada mucize! Şehit polis hayata döndü
11:11
Oto yıkama işine giren Sivaslı Sezgin, bulduğu yöntemle kazancını katlıyor
Oto yıkama işine giren Sivaslı Sezgin, bulduğu yöntemle kazancını katlıyor
11:04
Etimesgut Belediyesi’ne operasyonla ilgili Erdal Beşikçioğlu’ndan ilk açıklama
Etimesgut Belediyesi'ne operasyonla ilgili Erdal Beşikçioğlu'ndan ilk açıklama
10:31
ABD, İran’ın zenginleştirilmiş uranyumunu ele geçirmek için operasyon planlıyor
ABD, İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunu ele geçirmek için operasyon planlıyor
