Siyasi Etkinlikler ve Diplomasi Forumu

13.00 - Zafer Partili gençler, partilerinin lideri Ümit özdağ'ın tutuklu bulunduğu Silivri'deki Marmara Cezaevi yakınlarında buluşma gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)
14.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet Meydanı'nda "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/SAMSUN)
14.00 - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Avaz Araştırma ve Strateji Merkezince Gençlik Parkı'nda düzenlenecek "Son Başbuğ Alparslan Türkeş" konulu panele katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ANKARA)
"Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek" temasıyla düzenlenen Dördüncü Antalya Diplomasi Forumu, üçüncü gününde sona erecek. (ANTALYA)
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu'nun kapanış töreni kapsamında basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANTALYA)
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