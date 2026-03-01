12.30 - SOL Parti, Sakarya Caddesi'nde, Laiklik, Özgürlük ve Demokrasi Buluşması düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
13.30 - 16.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Nebil Özgentürk'ün 1 Mart tezkeresini konu edinen "1 Mart 2003 Direnişi" başlıklı belgeselinin Mamak Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki gösterimine katılacak. Özel, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
15.00 - CHP İstanbul İl Başkanlığı üyeleri, tutuklu Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ve Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı hakkında hala iddianame hazırlanmamasını, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde protesto edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
- ABD ve İsrail'in, İran'a saldırısına ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (ANKARA)
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 belediye görevlisinin gözaltına alınmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (BOLU)
Anka Haber Ajansı 1 Mart Pazar Gündemi
