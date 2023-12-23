Siyasi Parti Liderleri Irak\'ta Şehit Olan Askerler İçin Başsağlığı Mesajı Yayımladı

Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin genel başkanları, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan askerler için sosyal medya hesaplarından başsağlığı ve taziye mesajı yayımladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener mesajında, "Irak'ın kuzeyinde teröre şehit verdiğimiz kahraman Mehmetçiklerimize yüce Allah'tan rahmet, yaralanan Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun…" ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyon sırasında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi, "Milletimizin başı sağ olsun" mesajına paylaştı.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da Irak'ın kuzeyindeki operasyonda şehit olan askerlere rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralı askerlere acil şifa dileklerini iletti.