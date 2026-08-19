Gazilere Polis Müdahalesine Siyasi Partilerden Tepki

(ANKARA)- Güvenpark'ta sürdürdükleri oturma eyleminin 38'inci gününde polis müdahalesiyle parktan çıkarılarak Bilkent Gazi Uyumevi'ne götürülen er gaziler ve şehit yakınlarına bazı siyasi parti temsilcileri destek verdi.

Er şehit yakınları ve er gaziler, Güvenpark'ta sürdürdükleri oturma eyleminin 38'inci gününde polis müdahalesiyle parktan çıkarılarak Gazi Uyumevi'ne götürüldü. Duruma tepki gösteren gaziler, İçişleri Bakanlığı önünde açıklama yapmak istedi ancak polis ekipleri eylemcilerin uyumevinden çıkışına izin vermedi. Polisle uzlaşamayan gaziler yere yatarak eylem yaptı.

Siyasi parti temsilcileri Bilkent Gazi Uyumevi önüne gelerek gaziler ve şehit yakınlarına destek verdi.

AKDOĞAN: "BU MUAMELE HİÇBİRİMİZ İÇİN KABUL EDİLEBİLİR DEĞİLDİR"

YENİ Parti Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, polis müdahalesine tepki göstererek, şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 04.45'te bu baskını yapması ve projektörleri üstüne tutarak bu arkadaşlarımıza bu muameleyi reva görmesi hiçbirimiz için kabul edilebilir değildir. Ne kadar isterlerse, hangi süreyle isterlerse, istedikleri her yerde dertlerini anlatabilirler, dertlerini paylaşabilirler. Bize düşen onlara mutlaka ve mutlaka ev sahipliği yapmaktır."

ÖZDAĞ'DAN İÇİŞLERİ BAKANI'NA: "BU ARKADAŞLARIMIZI BAKANLIĞA DAVET EDİN"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye seslenerek, gazilerin İçişleri Bakanlığı önünde açıklama yapmalarına izin verilmesi gerektiğini söyledi. Özdağ, şöyle konuştu:

"37 günden bu yana gazilerimizin verdiği bir onur mücadelesi var. Bu sabah Güvenpark'tan saat beşte yapılan bir operasyonla rehabilitasyon merkezine getirildiler. Şimdi İçişleri Bakanlığı önünde bir basın açıklaması yapmak istiyorlar. Burada durdurulduklarını gördüğümüz için buraya geldik. Hangi yasa, hangi anayasa bırakın gazileri, yurttaşların basın açıklaması yapmasını engeller? İçişleri Bakanı'nın yapması gereken bu arkadaşlarımızı, gazileri burada durdurmak değil, onları davet edip bir kahve ikram edip dertlerini dinlemek olmalı.

Buradan Sayın Bakan'a sesleniyorum. Buraya yolladığınız polis arkadaşların bazıları ileride şehit olacak, bazıları gazi olacak. Yarın onlara da mı aynı muameleyi yapacaksınız, haklarını istedikleri zaman? Bu arkadaşlarımıza bir kahve ikram edemez misiniz? Bakanlıkta ağırlayamaz mısınız onları? Bu arkadaşlarımızı bakanlığın kapısında basın açıklaması yapmak yerine bir kahve içmeye siz davet edin. Ankara Emniyet Müdürü'ne bir telefon edin, talimat verin. Bu arkadaşlarımız da bakanlıkta sizin misafiriniz olsunlar.

Bu insanlar dağda günlerce, aylarca çatışmış, beklemiş insanlar. Burada taşın üzerinde beklemek onlara hiç koymaz. Sayın Bakan, bu arkadaşları bakanlığa davet edin, gönüllerini alın. Dertlerini dinleyin. Bunlar sizin de çocuklarınız. Siz de operasyon talimatı verip polisi, jandarmayı yolladınız operasyona. Onların içinde de gaziler vardı, şehitler vardı. Yapmayın bunu."

DİNÇER: "BU ÜLKENİN GERÇEK DEĞERLERİNİ ABLUKA ALTINA ALMAK BÜYÜK BİR AYIPTIR"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer de gazilerin temel özlük haklarını talep ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Gelecekleri adına eylem yapan şehit ve gazilerimizin bu sessiz eylemine karşı sabaha karşı yapılan operasyon kabul edilebilir bir operasyon değildir. Bugün gazilerimizin sadece temel özlük haklarını istemelerinin dışında başka hiçbir talepleri yoktur. Bu gazi ve şehitlerimizden kimisi bacağını kaybetmiş, kimi gözünü kaybetmiş, kimi kolunu kaybetmiş. Bu vatan uğruna bedel ödemişler ve diyorlar ki ödediğimiz bedellerin, kaybettiğimiz uzuvlarımızın rütbesi olmaz.

Onlar geleceklerinin, ekmeklerinin, ailelerinin derdinde. Bu ülkenin gerçek değerlerini, bugün bu bayrak altında huzur içerisinde yaşıyorsak onlara borçlu olduğumuz bu insanları asfaltın ortasında abluka altına almak kadar büyük bir ayıp yoktur. Buradan İçişleri Bakanı'na sesleniyorum. Bu büyük bir ayıptır. Bu vatan için canını feda eden, bacağını, kolunu kaybeden insanların asfaltın ortasında polisler tarafından abluka altına alınması bu ülkeye ihanettir."

TAŞÇI: "ANAYASA ASKIYA MI ALINDI?"

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı da Ankara Valiliği, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı'na tepki göstererek, "Anayasa'yı ihlal ediyorlar. Anayasa askıya mı alındı bu ülkede" diye sordu.

Taşçı, "1990'larda bugün burada devletin gazilerine müdahale etmek zorunda bırakılan polisler, PKK'lılar Meclis'e girecek diye bu ülkenin sokaklarında eylem yapıyordu, yapabiliyordu. Binlerce polis, 'PKK'lılar, bizim arkadaşlarımızı şehit edenler, bizim arkadaşlarımızı gazi edenler Meclis'e giremez' diye eylem yapıyordu. O noktadan bu noktaya nasıl geldi bu ülke? Nasıl geldi oradan buraya Cumhuriyet? Kimin vicdanına sığıyor bu" diye konuştu.

AYYÜCE TÜRKEŞ TAŞ: "MİLLİ DAYANIŞMANIN KÖKÜNE KİBRİT SUYU DÖKECEK ADIMLAR"

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş ise "çerçeve yasa"ya atıfta bulunarak, şöyle konuştu:

"Son iki yıldır Türkiye'de yaşanan kabusun her geçen gün daha da büyüdüğünü, ete kemiğe bürünmüş halini yaşıyoruz. Maalesef yüksek sesle hep beraber, Türk milletinin Meclis'teki sesi olarak biz de onların yüksek sesi olarak 'hayır' dediğimiz bu teröristleri affetme yasasının akabinde yaşanan bu olayları kabul etmemiz mümkün değildir. 'Milli dayanışma, kardeşlik, demokrasi için adım atıyoruz' diyenlerin milli dayanışmanın köküne kibrit suyu dökecek adımlar atmasını kabul etmemiz mümkün değildir."

ÇERÇİOĞLU: "ÖZLÜK HAKLARIMIZI ALINCAYA KADAR ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Erdem Çerçioğlu ise sabah saatlerinde Güvenpark'ta yaşanan müdahaleyi anlatarak, şunları söyledi:

"Sabah beşe çeyrek kala Ankara Güvenpark'taki eylemimizde çok yoğun bir polis müdahalesiyle karşı karşıya kaldık. Bizleri sürükleyerek alandan aldılar. Biz bunları hak etmedik. Biz bu ülke için canımızı dişimize kattık. Ölümüne koştuk, en önde gittik. Devletimiz istemiş olsaydı biz bu yaralı halimizle, sakat bacaklarımızla, görmeyen gözlerimizle yapabileceğimiz ne varsa devletimiz için yapmaya hazırdık.

Yüzleri kapalı geldiler polisler. Tamamen maskelerini takmışlardı. Bir tane polis memurunun yüzü açıktı. Unutamadığım tek şey, ağaçtaki bayrağımızın oradan nasıl alındığıdır. Asla unutmayacağım. Biz o bayrak için, biz o üstüne bastığınız toprak için canımızı verdik, kanımızı verdik, gazi olduk. Ama şunu unutmayın: Bugün yolda oturuyoruz, yarın Güvenpark'ta otururuz, öbür gün bir başka parkta otururuz. Asla vazgeçmeyeceğiz. Biz emsal özlük haklarımızı alıncaya kadar."