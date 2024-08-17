Siyasi Partiler 17 Ağustos Depremi\'ni Anma Paylaşımları Yaptı

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(ANKARA) - Siyasi partilerin genel başkanları ve temsilcileri, sosyal medya hesaplarından "17 Ağustos 1999 Marmara Depremi"ne ilişkin paylaşımda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz, değerli ailelerine bir kez daha başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "17 Ağustos 1999'da yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle yad ediyorum. Önlemlerin alınmasını temenni ediyor, aziz milletimizi her türlü felaketten korumasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" ifadesini kullandı.

"Binlerce canımız önlenebilir afetlerde yaşamını yitirdi"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, şehirlerin deprem dirençli bir kent haline getirilmediğini belirterek "Bugün 17 Ağustos 1999 depreminin 25. senesi. O büyük acının üzerinden geçen çeyrek yüz yıla rağmen hala şehirlerimiz deprem dirençli hale getirilmedi. 17 Ağustos depreminden ders çıkarmadık. O tarihten bu yana 50 binden fazla insanımızı depremlerde kaybettik. Binlerce canımız önlenebilir afetlerde yaşamını yitirdi. Gerekli tedbirlerin alındığı ülkelerde benzer acıların yaşanmadığını çok iyi biliyoruz. 17 Ağustos'ta ve sonrasındaki depremlerde kaybettiklerimizi rahmetle anıyor; bir daha aynı acıların yaşanmamasını temenni ediyorum" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Yakın tarihimizin en büyük felaketlerinden biri olan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin yıl dönümünde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Depremin değil de depreme hazırlıksız yakalanmanın insanımızın canına mal olduğunu bu trajedi ile öğrenmiştik. Maalesef yaşanan felaketten yeterince ders alınmamış, 6 Şubat Maraş depremi ile yüreklerimiz bir kez daha yanmıştı. Benzeri felaketlerin yaşanmaması için insan hayatını önceleyen bir sistemi ikame etmek şarttır. Yaşanabilir bir Türkiye, her vatandaşın hakkıdır" mesajını paylaştı.

"Deprem Türkiye'nin bir gerçeğidir, beka problemidir"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de olası depremlere karşı önlem alınması gerektiğini vurgulayarak, "17 Ağustos 1999 depreminin yıl dönümünde; kaybettiğimiz insanlarımızı rahmetle anıyorum. Deprem Türkiye'nin bir gerçeğidir, beka problemidir. Geleceğimiz için olası depremlere karşı tedbir almak zorundayız" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "17 Ağustos Marmara Depremi'nin yıl dönümünde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyorum" derken; Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise "Sesinizi duyuramadık!" ifadesini kullandı.