Siyasi Partilerden Günlük Faaliyetler ve Açıklamalar

10.30 - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin genel merkezinde "İl Başkanları Toplantısı" öncesinde basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ANKARA)
12.00 - Zafer Partisi İstanbul İl Teşkilatı, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nin yakınında açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ/İSTANBUL)
13.00 - CHP Genel Başkan Yardımcıları Gamze Taşcıer, Zeliha Aksaz Şahbaz, Gülşah Deniz Atalar ile Ankara Milletvekilleri Aylin Yaman ve Deniz Demir'den oluşan heyet, sahte içki vakalarıyla ilgili Etlik Şehir Hastanesi'ni ziyaret edecek, ziyaret sonrası açıklama yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ANKARA)
13.00 - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Silivri'deki Marmara Cezaevi'ni ziyareti sırasında açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI İSTANBUL)
13.00 - CHP İstanbul İl Başkanlığı, Galata Köprüsü Eminönü ayağında basın açıklaması yapacak, ABD Başkanı Trump'un Gazze'ye açıklamalarını protesto edecek. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)
15.00 - Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER), Ulus Atatürk heykeli önünde kademeli emeklilik hakkı için basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ANKARA)
-CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başakanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bir araya gelecek. (ANKARA)
ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...
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