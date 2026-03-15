Siyasi Ziyaretler ve İftar Programları

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Şırnak ve Batman il başkanlıklarını ziyaret edecek.

(Şırnak/13.00/Batman/16.30)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, partisinin il başkanlığını ziyaret edecek, Vefa İftarı programına katılacak.

(Kocaeli/16.30/18.45)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Valiliğe, yetimhanelere ve Kızılay Lojistik Merkezi'ne ziyarette bulunacak, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin iftar programına iştirak edecek.

(İdlib)

4- AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, AK Parti Turgutlu İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen Vefa İftarı programına katılacak.

(Manisa/19.20)

DÜNYA DİPLOMASİ

1-? ??İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı saldırılar ve İran'ın misillemesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Tahran/Washington/Kudüs)

2-? ??Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 26. haftası, Kasımpaşa-ikas Eyüpspor, Natura Dünyası Gençlerbirliği-Beşiktaş ve Samsunspor-Zecorner Kayserispor maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/16.00/Ankara/Samsun/20.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 31. haftasına, Erzurumspor FK-Atakaş Hatayspor, Özbelsan Sivasspor-Eminevim Ümraniyespor, SMS Grup Sarıyer-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Sakaryaspor-İmaj Altyapı Vanspor FK ve Amed Sportif Faaliyetler-Manisa FK karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(Erzurum/Sivas/13.30/İstanbul/Sakarya/16.00/Diyarbakır/20.00)

3- Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 28. hafta maçları tamamlanacak, Beyaz Grup'ta ise 31. hafta 6 müsabakayla başlayacak.

4- Nesine 3. Lig gruplarında 25. hafta karşılaşmaları sona erecek.

5- Basketbol FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri C Grubu maçlarına Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde devam edilecek. Macaristan-Arjantin, Kanada-Japonya ve Türkiye-Avustralya müsabakaları oynanacak.

(İstanbul/14.30/17.30/20.30)

6- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftası, Onvo Büyükçekmece Basketbol-Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes-Beşiktaş GAİN, Mersin Spor-Galatasaray MCT Technic ve Bursaspor Basketbol-TOFAŞ maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.00/18.00/Mersin/15.30/Bursa/20.30)

7- Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde 24. hafta müsabakaları yapılacak. Spor Toto-Halkbank, Ziraat Bankkart-Gaziantep Gençlikspor, ON Hotels Alanya Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor, Gebze Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, İstanbul Gençlik-Galatasaray HDI Sigorta ve Fenerbahçe Medicana-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor maçları oynanacak.

(Ankara/13.00/16.00/Antalya/13.00/Kocaeli/14.00/İstanbul/14.00/16.00)

8- Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig play-off etabı ikinci haftasında, Altınpost Giresunspor-Beşiktaş, Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto ve İstanbul Gençlik-Nilüfer Belediyespor maçları yapılacak.

(Giresun/13.00/Trabzon/15.00/İstanbul/20.00)

9- Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig play-out etabı ikinci haftasında, Köyceğiz Belediyespor-Güneysuspor, Ankara Hentbol-Rize Belediyespor ve Beykoz Belediyespor-Mihalıççık Belediyespor müsabakaları oynanacak.

(Muğla/14.00/Ankara/İstanbul/18.00)

10- Sutopu Avrupa Challenger Kupası 8'li Final organizasyonu sona erecek. Final maçında Galatasaray Litvanya'nın EVK Zaibas takımıyla, üçüncülük maçında da ENKA Malta ekibi Sliema Nexawin ile karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/10.00/12.30)

11- Formula 1'de 2026 sezonu ikinci ayağı Çin Grand Prix'si gerçekleştirilecek.

(Şanghay/10.00)

