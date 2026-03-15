Siyasi Ziyaretler ve İftar Programları

15.03.2026 00:11
İYİ Parti ve AK Parti yöneticileri çeşitli illerde ziyaretlerde bulunacak, iftar programlarına katılacak.

1- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Şırnak ve Batman il başkanlıklarını ziyaret edecek.

(Şırnak/13.00/Batman/16.30)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, partisinin il başkanlığını ziyaret edecek, Vefa İftarı programına katılacak.

(Kocaeli/16.30/18.45)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Valiliğe, yetimhanelere ve Kızılay Lojistik Merkezi'ne ziyarette bulunacak, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin iftar programına iştirak edecek.

(İdlib)

4- AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, AK Parti Turgutlu İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen Vefa İftarı programına katılacak.

(Manisa/19.20)

DÜNYA DİPLOMASİ

1-? ??İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı saldırılar ve İran'ın misillemesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Tahran/Washington/Kudüs)

2-? ??Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 26. haftası, Kasımpaşa-ikas Eyüpspor, Natura Dünyası Gençlerbirliği-Beşiktaş ve Samsunspor-Zecorner Kayserispor maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/16.00/Ankara/Samsun/20.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 31. haftasına, Erzurumspor FK-Atakaş Hatayspor, Özbelsan Sivasspor-Eminevim Ümraniyespor, SMS Grup Sarıyer-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Sakaryaspor-İmaj Altyapı Vanspor FK ve Amed Sportif Faaliyetler-Manisa FK karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(Erzurum/Sivas/13.30/İstanbul/Sakarya/16.00/Diyarbakır/20.00)

3- Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 28. hafta maçları tamamlanacak, Beyaz Grup'ta ise 31. hafta 6 müsabakayla başlayacak.

4- Nesine 3. Lig gruplarında 25. hafta karşılaşmaları sona erecek.

5- Basketbol FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri C Grubu maçlarına Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde devam edilecek. Macaristan-Arjantin, Kanada-Japonya ve Türkiye-Avustralya müsabakaları oynanacak.

(İstanbul/14.30/17.30/20.30)

6- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftası, Onvo Büyükçekmece Basketbol-Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes-Beşiktaş GAİN, Mersin Spor-Galatasaray MCT Technic ve Bursaspor Basketbol-TOFAŞ maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.00/18.00/Mersin/15.30/Bursa/20.30)

7- Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde 24. hafta müsabakaları yapılacak. Spor Toto-Halkbank, Ziraat Bankkart-Gaziantep Gençlikspor, ON Hotels Alanya Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor, Gebze Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, İstanbul Gençlik-Galatasaray HDI Sigorta ve Fenerbahçe Medicana-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor maçları oynanacak.

(Ankara/13.00/16.00/Antalya/13.00/Kocaeli/14.00/İstanbul/14.00/16.00)

8- Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig play-off etabı ikinci haftasında, Altınpost Giresunspor-Beşiktaş, Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto ve İstanbul Gençlik-Nilüfer Belediyespor maçları yapılacak.

(Giresun/13.00/Trabzon/15.00/İstanbul/20.00)

9- Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig play-out etabı ikinci haftasında, Köyceğiz Belediyespor-Güneysuspor, Ankara Hentbol-Rize Belediyespor ve Beykoz Belediyespor-Mihalıççık Belediyespor müsabakaları oynanacak.

(Muğla/14.00/Ankara/İstanbul/18.00)

10- Sutopu Avrupa Challenger Kupası 8'li Final organizasyonu sona erecek. Final maçında Galatasaray Litvanya'nın EVK Zaibas takımıyla, üçüncülük maçında da ENKA Malta ekibi Sliema Nexawin ile karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/10.00/12.30)

11- Formula 1'de 2026 sezonu ikinci ayağı Çin Grand Prix'si gerçekleştirilecek.

(Şanghay/10.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA

Kuyumcukent’teki 20 milyon liralık soygunla ilgili 7 şüpheli tutuklandı Kuyumcukent'teki 20 milyon liralık soygunla ilgili 7 şüpheli tutuklandı
Zelenski, Paris’te Rıza Pehlevi ile görüştü Zelenski, Paris'te Rıza Pehlevi ile görüştü
Çin Büyükelçisi: Dünya savaşını Türkiye ile birlikte önlemeye çalışıyoruz Çin Büyükelçisi: Dünya savaşını Türkiye ile birlikte önlemeye çalışıyoruz
Ahmet Özer’in Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasına ilişkin davada karar Ahmet Özer'in Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasına ilişkin davada karar
Trabzon’da imamdan hutbe sırasında telefonla oynayan cemaate tepki Trabzon'da imamdan hutbe sırasında telefonla oynayan cemaate tepki
Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti
Çin’de zam öncesi benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu Çin'de zam öncesi benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu
Katar’da “güvenlik riski“ nedeniyle bazı bölgelerin boşaltıldığı duyuruldu Katar'da "güvenlik riski" nedeniyle bazı bölgelerin boşaltıldığı duyuruldu
Trump: İran’ın Hark Adası’ndaki askeri hedeflerini vurduk Trump: İran'ın Hark Adası'ndaki askeri hedeflerini vurduk
İsrail, Lübnan’da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti İsrail, Lübnan'da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti
Savaşta 15. gün İran’ın Hark Adası vuruldu, ABD’nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi Savaşta 15. gün! İran'ın Hark Adası vuruldu, ABD'nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi
İşte Hark Adası’nın vurulduğu anlar Üst üste tam 15 patlama İşte Hark Adası'nın vurulduğu anlar! Üst üste tam 15 patlama
İstanbul’da 3 katlı binada yangın çıktı: 1 ölü, 7 yaralı İstanbul'da 3 katlı binada yangın çıktı: 1 ölü, 7 yaralı
Sıcak hava balonu faciası Şampiyon pilot sepetten fırlayıp öldü Sıcak hava balonu faciası! Şampiyon pilot sepetten fırlayıp öldü
İsrailli yetkililerin evleri vuruldu, alevler geceyi aydınlattı İsrailli yetkililerin evleri vuruldu, alevler geceyi aydınlattı

00:49
İsrail, Lübnan’da Başbakanlık binasının hemen yanını vurdu
İsrail, Lübnan'da Başbakanlık binasının hemen yanını vurdu
00:18
Netanyahu öldü mü İddialara cevap geldi
Netanyahu öldü mü? İddialara cevap geldi
23:49
Bakan Fidan: İran’ı Körfez ülkelerine yönelik saldırıları durdurmaları için ikna etmeye çalışıyoruz
Bakan Fidan: İran'ı Körfez ülkelerine yönelik saldırıları durdurmaları için ikna etmeye çalışıyoruz
23:02
İrfan Saraloğlu: 7 puanlık farkı daha da açmak için çalışacağız
İrfan Saraloğlu: 7 puanlık farkı daha da açmak için çalışacağız
22:50
Trump ’’İran’ı mağlup’’ ettik dedi, Hürmüz Boğazı için çağrı yaptı
Trump ''İran'ı mağlup'' ettik dedi, Hürmüz Boğazı için çağrı yaptı
22:16
İran, Dubai’deki dev ABD bankasını vurdu
İran, Dubai'deki dev ABD bankasını vurdu
21:54
Galatasaray, RAMS Başakşehir karşısında şampiyonluk ateşini yaktı
Galatasaray, RAMS Başakşehir karşısında şampiyonluk ateşini yaktı
21:50
Bahçeli’den Lübnan için “seçenekler tartışılsın“ çağrısı: Beyrut düşerse bölgenin jeopolitik dengesi sarsılır
Bahçeli'den Lübnan için "seçenekler tartışılsın" çağrısı: Beyrut düşerse bölgenin jeopolitik dengesi sarsılır
21:17
Hark Adası saldırısı sonrası İran’dan BAE’ye üstü kapalı tehdit
Hark Adası saldırısı sonrası İran'dan BAE'ye üstü kapalı tehdit
19:56
Resmi açıklama geldi Fenerbahçe’den Tedesco kararı
Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'den Tedesco kararı
19:49
İsrail füzesinin hayattan kopardığı Fırat’ın öldüğü TIR’ın görüntüleri ortaya çıktı
İsrail füzesinin hayattan kopardığı Fırat'ın öldüğü TIR'ın görüntüleri ortaya çıktı
19:45
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, üç komşu ülkenin ismini saydı: Bize saldırı hazırlığındalar
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, üç komşu ülkenin ismini saydı: Bize saldırı hazırlığındalar
18:54
Zelenski’den Trump ile arasındaki yaş farkına kızdıracak yorum: Baba gibi yaklaşıyorum
Zelenski'den Trump ile arasındaki yaş farkına kızdıracak yorum: Baba gibi yaklaşıyorum
17:46
İran, Tel Aviv’i çok başlıklı füzelerle vurdu Yaralılar var
İran, Tel Aviv'i çok başlıklı füzelerle vurdu! Yaralılar var
17:19
Trump: Hürmüz Boğazı’nı açacağız, çok sayıda ülke savaş gemisi gönderecek
Trump: Hürmüz Boğazı'nı açacağız, çok sayıda ülke savaş gemisi gönderecek
