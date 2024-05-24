Skal International Dünya Başkanı: Türkiye Turizmi Ülke Geneline Yaygınlaştırmalı - Son Dakika
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Skal International Dünya Başkanı: Türkiye Turizmi Ülke Geneline Yaygınlaştırmalı

Skal International Dünya Başkanı: Türkiye Turizmi Ülke Geneline Yaygınlaştırmalı

Turizm profesyonellerinin çatı örgütü Skal International Dünya Başkanı Annette Cardenas, Türkiye'nin turizmi ülke geneline yaygınlaştırması ve gastronomik zenginliğini öne çıkarması gerektiğini söyledi. Cardenas, Türkiye'nin bölgesel zenginlikler ve turizm türleri üzerinden planlamalara ağırlık vermesi gerektiğini vurgulayarak, turizm merkezlerinin daha fazla tanıtılması gerektiğini belirtti.

24.05.2024 11:37
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Turizm profesyonellerinin çatı örgütü Skal International Dünya Başkanı Annette Cardenas, Türkiye'nin turizmi ülke geneline yaygınlaştırması ve gastronomik zenginliğini öne çıkarması gerektiğini söyledi.

Tüm dünyadan turizmcilerin oluşturduğu bir sivil toplum kuruluşu olan, düzenledikleri kongre ve etkinliklerle farklı coğrafyalarda turizmin gelişmesi için çalışan Skal International'ın 83. Dünya Kongresi, 16-21 Ekim 2024 tarihlerinde İzmir'de yapılacak.

İzmir'in ilk kez ev sahipliği yapacağı kongre öncesi kente gelen Panamalı turizmci ve Skal International Dünya Başkanı Annette Cardenas, kenti gezdi.

Dünya çapında turizm liderleri, turizm firması temsilcileri ve özel davetlilerin katılacağı kongrenin düzenleneceği mekanlar ile katılımcıların gezi programlarını inceleyen Cardenas, AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Türkiye'nin dünyanın en büyük turizm ülkelerinden biri olduğunu, her yıl büyümeye devam ettiğini dile getiren Cardenas, bu gelişimin sürdürülebilirliği açısından bazı önerileri olduğunu söyledi.

Turizmin her bölgede eşit olarak büyüdüğünü düşünmediğini belirten Cardenas, büyümeye farklı bölgelerin katılması ve gelişimin ülke geneline yayılmasının önemine işaret etti.

Cardenas, Türkiye'nin bölgesel zenginlikler ve turizm türleri üzerinden planlamalara ağırlık vermesi gerektiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Çok sayıda turizm çeşidi var. Kongre, dinlenme ve sürdürülebilir turizm. Her bölge için çok net bir master plana ihtiyacınız var. Çünkü her bölge farklı şeyler sunuyor. Mesela İzmir ve çevresinde tarih alanında, antik dünyaya ilişkin sunacağınız çok şey var. Ülkeniz çok büyük. Her bölgede özel yemekler var. Bu da dahil edilmeli. Tek bir bölgesini gördüyseniz Türkiye'yi bilmiyorsunuz demektir. Farklı yerleri görmeniz lazım. Ülkenizde bir yerden bir yere gitmeniz de çok kolay. Hava yolları her yere gidiyor. Yollarınız çok güzel. Sadece tek bir şeye odaklanmayın."

"60 milyonun nereye gideceğine bakarım"

Türkiye'nin bu yıl 60 milyon turist ağırlamayı hedeflediğini dile getiren Cardenas, "Rakamları geçmiş yıllarla karşılaştırabilir, analiz yapabilir ve büyüdüğünüzü düşünüyor olabilirsiniz. Ben, 60 milyon için stratejinin ne olduğuna bakarım. 60 milyonun nereye gideceğine bakarım. Aynı insanlar, aynı yere mi geliyor? Siz stratejinizi ülkeye dağıtabiliyor musunuz, aynı yerler için mi? Rakam bana bir şey ifade etmiyor. Rakamın arkasında ne var ve nereleri etkiliyor?" dedi.

Başta İzmir olmak üzere birçok şeyi aynı anda sunan turizm merkezlerinin daha fazla tanıtılması gerektiğini söyleyen Cardenas, şunları kaydetti:

"Yemekler çok lezzetli, başlangıçta 10 çeşit meze geliyor. Bunları dünyaya daha iyi tanıtmalısınız. Elbette buradaki yemekleri yiyince biraz egzersiz yapmanız gerekecek. Çünkü çok yiyeceksiniz. Burada sevmediğim bir şey söyleyemem. Belki İstanbul'un trafiğini söyleyebilirim ama diğer özellikler onu telafi edebilir."

Kaynak: AA

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