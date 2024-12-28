Slovakya: Elektrik Kesintisi İhtimali

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BRATİSLAVA, 28 Aralık (Xinhua) -- Slovakya Başbakanı Robert Fico, Rus doğalgazının Ukrayna üzerinden geçişinin 1 Ocak 2025'te sona ermesi halinde Ukrayna'ya verdikleri elektriği kesebileceklerini söyledi.

Fico cuma günü sosyal medyadan paylaştığı video mesajında, "Gerekirse şebeke kesintileri sırasında Ukrayna'nın son derece ihtiyaç duyduğu elektriği kesebiliriz ya da başka bir eylem planı benimseyebiliriz" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, mevcut sözleşmenin önümüzdeki yılın başlangıcında sona ermesi halinde Ukrayna aracılığıyla Slovakya'ya Rus doğalgazı sevkiyatının sürdürülmemesi gerektiğini söylemişti.

Fico, Rus doğalgazının Ukrayna ve Slovakya aracılığıyla sevkiyatının sonlandırılmasının önümüzdeki iki yılda Avrupa Birliği'ne maliyetinin 120 milyar euroyu bulmasının tahmin edildiğini sözlerine ekledi. Başbakan, Slovakya'nın geçiş ücretlerinden zararının yıllık 500 milyon euroya ulaşabileceğini ifade etti.

Slovakya'nın Ukrayna barış görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu da kaydeden Fico, "Eğer Slovakya'da barış görüşmeleri düzenlemek isteyen olursa bizler hazır olacağız ve her türlü konukseverliği göstereceğiz" dedi. Fico, Rus doğalgazının sevkiyatının da aralarında bulunduğu çeşitli konuları görüşmek üzere 22 Aralık'ta Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmişti.