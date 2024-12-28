Slovakya: Elektrik Kesintisi İhtimali - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Slovakya: Elektrik Kesintisi İhtimali

Başbakan Fico, Rus gazı geçişinin sona ermesi durumunda Ukrayna'ya elektriği kesebileceklerini belirtti.

28.12.2024 10:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BRATİSLAVA, 28 Aralık (Xinhua) -- Slovakya Başbakanı Robert Fico, Rus doğalgazının Ukrayna üzerinden geçişinin 1 Ocak 2025'te sona ermesi halinde Ukrayna'ya verdikleri elektriği kesebileceklerini söyledi.

Fico cuma günü sosyal medyadan paylaştığı video mesajında, "Gerekirse şebeke kesintileri sırasında Ukrayna'nın son derece ihtiyaç duyduğu elektriği kesebiliriz ya da başka bir eylem planı benimseyebiliriz" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, mevcut sözleşmenin önümüzdeki yılın başlangıcında sona ermesi halinde Ukrayna aracılığıyla Slovakya'ya Rus doğalgazı sevkiyatının sürdürülmemesi gerektiğini söylemişti.

Fico, Rus doğalgazının Ukrayna ve Slovakya aracılığıyla sevkiyatının sonlandırılmasının önümüzdeki iki yılda Avrupa Birliği'ne maliyetinin 120 milyar euroyu bulmasının tahmin edildiğini sözlerine ekledi. Başbakan, Slovakya'nın geçiş ücretlerinden zararının yıllık 500 milyon euroya ulaşabileceğini ifade etti.

Slovakya'nın Ukrayna barış görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu da kaydeden Fico, "Eğer Slovakya'da barış görüşmeleri düzenlemek isteyen olursa bizler hazır olacağız ve her türlü konukseverliği göstereceğiz" dedi. Fico, Rus doğalgazının sevkiyatının da aralarında bulunduğu çeşitli konuları görüşmek üzere 22 Aralık'ta Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmişti.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Robert Fico, Politika, Slovakya, Güvenlik, Ukrayna, Ekonomi, Güncel, Enerji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Slovakya: Elektrik Kesintisi İhtimali - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:01 Teröristbaşı Öcalan’ın 7 maddelik mesajından Erdoğan ve Bahçeli’ye destek çıktı Teröristbaşı Öcalan'ın 7 maddelik mesajından Erdoğan ve Bahçeli'ye destek çıktı
12:16 “Burası şeriat ülkesi“ sözleriyle yeni yıl pazarına saldırdı "Burası şeriat ülkesi" sözleriyle yeni yıl pazarına saldırdı
11:10 DEM Parti’den Öcalan görüşmesi sonrası ilk açıklama DEM Parti'den Öcalan görüşmesi sonrası ilk açıklama
09:46 Narin davasında karar okunurken sanıklardan çıt çıkmaması dikkat çekti Narin davasında karar okunurken sanıklardan çıt çıkmaması dikkat çekti
07:12 Güney Kore’de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı 167 kişi hayatını kaybetti Güney Kore'de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı! 167 kişi hayatını kaybetti
10:59 Yeni yıl için plastik poşet fiyatına yüzde 100 zam yapıldı Yeni yıl için plastik poşet fiyatına yüzde 100 zam yapıldı
10:42 Erzincan’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 26 yaralı Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 26 yaralı
10:32 Narin cinayetinde kritik gün Anne Yüksel Güran son kez savunma yaptı Narin cinayetinde kritik gün! Anne Yüksel Güran son kez savunma yaptı
10:32 Acun’un ’’Şu ismi bir yere yazar mısın’’ dediği futbolcu Fenerbahçe’ye geliyor Acun'un ''Şu ismi bir yere yazar mısın'' dediği futbolcu Fenerbahçe'ye geliyor
10:20 Emekli, memur, memur emeklisi Enflasyona göre hesaplandı, işte zamlı maaşlar Emekli, memur, memur emeklisi! Enflasyona göre hesaplandı, işte zamlı maaşlar
10:16 Fatih Erbakan: Esad rejiminin devrilmesi konusunda Türkiye seyirci kaldı Fatih Erbakan: Esad rejiminin devrilmesi konusunda Türkiye seyirci kaldı
10:15 Dünyanın en yaşlı timsahının 124. yaşı kutlandı Dünyanın en yaşlı timsahının 124. yaşı kutlandı
09:53 Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum
09:43 Al Shabab Başkanı Almunajem ve Fatih Terim’in Şaşırtıcı Buluşması Al Shabab Başkanı Almunajem ve Fatih Terim'in Şaşırtıcı Buluşması
09:37 Astrolog Aysun Koç: Kara Yeniay, liderleri ve otoriteleri tehdit ediyor Astrolog Aysun Koç: Kara Yeniay, liderleri ve otoriteleri tehdit ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2024 13:23:32. #1.11#
SON DAKİKA: Slovakya: Elektrik Kesintisi İhtimali - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.