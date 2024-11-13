Slovenya'dan İsrail'e İlhak Kınaması

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LJUBLJANA, 13 Kasım (Xinhua) -- Slovenya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'daki ilhak planlarını kınayarak, bu planların "hem bölgesel istikrarı hem de iki devletli çözümün uygulanabilirliğini tehdit ettiği" uyarısında bulundu.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, pazartesi günü Batı Şeria'da İsrail egemenliğinin dayatılması ve yerleşimlerin genişletilmesi çağrısında bulunmuştu.

Slovenya Dışişleri Bakanlığı, salı günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Bakan Smotrich'in Batı Şeria'da ilhak planlarının uygulanmasına yönelik çağrısını kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, "Uluslararası hukuku hiçe sayarak barış çabalarını tehlikeye atan bu tür tek taraflı adımlardan ne pahasına olursa olsun kaçınılmalıdır" denildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin geçici görevli üye ülkelerinden biri olan Slovenya, haziran ayında Filistin devletini resmen tanıdı.