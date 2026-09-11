Aşısı yok! Afrika kökenli hastalık bu kez Avrupa'da görüldü - Son Dakika
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Aşısı yok! Afrika kökenli hastalık bu kez Avrupa'da görüldü

Aşısı yok! Afrika kökenli hastalık bu kez Avrupa\'da görüldü
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Slovenya'da başkent Lübliyana ve Grosuplje'da bulunan ölü kargalarda Batı Nil virüsü tespit edildi. Ülkede kuşlarda virüse en son 2024 yılında rastlanırken, yetkililer bu yıl insanlarda herhangi bir vaka belirlenmediğini açıkladı. Sivrisinek ısırmasıyla bulaşan virüse karşı henüz aşı bulunmuyor.

Avrupa'da Batı Nil virüsü yeniden gündemde. Slovenya'da yapılan incelemelerde ölü kargalarda virüse rastlandı. Yetkililer, kuşların virüsün doğal rezervuarı olarak işlev gördüğüne dikkat çekti.

ÖLÜ KARGALARDA BATI NİL VİRÜSÜ TESPİT EDİLDİ

Slovenya Gıda ve Veteriner Güvenliği Kurumu, başkent Lübliyana ile Grosuplje'da bulunan ölü kargalar üzerinde inceleme yaptı. İncelemeler sonucunda kargalarda Batı Nil virüsü tespit edildi. Ülkedeki kuşlarda virüse son olarak 2024 yılında rastlanmıştı. Yetkililerin açıklamasına göre bu yıl Slovenya'da insanlarda Batı Nil virüsü vakası tespit edilmedi.

Aşısı yok! <a class='keyword-sd' href='/afrika/' title='Afrika'>Afrika</a> kökenli hastalık bu kez Avrupa'da görüldü

KARGALAR DOĞAL REZERVUAR İŞLEVİ GÖRÜYOR

Kurumun açıklamasında kuşların, özellikle de kargaların Batı Nil virüsünün doğal rezervuarı olarak işlev gördüğü belirtildi. Virüs insanlara çoğunlukla "Culex" cinsi sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşıyor. Virüse karşı herhangi bir aşı bulunmadığı için sivrisinek ısırıklarından korunmak önem taşıyor.

KULUÇKA SÜRESİ 2 İLE 14 GÜN ARASINDA

Batı Nil virüsünde kuluçka süresi, sivrisinek ısırığının ardından genellikle 2 ile 14 gün arasında değişiyor. Bağışıklık sistemi zayıf kişilerde ise bu süre 21 güne kadar çıkabiliyor. Virüsün bulaştığı kişilerin büyük bölümünde herhangi bir belirti görülmüyor. Verilen bilgilere göre enfekte kişilerin yaklaşık yüzde 80'i hastalığı belirtisiz geçiriyor.

Aşısı yok! Afrika kökenli hastalık bu kez Avrupa'da görüldü

HER 5 KİŞİDEN BİRİNDE BELİRTİ GÖRÜLEBİLİYOR

Virüs bulaşan kişilerin yaklaşık yüzde 20'sinde ise çeşitli belirtiler ortaya çıkabiliyor. Bunlar arasında ateş, halsizlik, bulantı, kusma, baş ağrısı ve kas ağrısı bulunuyor. Batı Nil virüsü başlangıçta yalnızca Afrika'da görülürken zaman içinde Avrupa'ya da yayıldı. Fransa, İtalya, İspanya ve Portekiz, virüsün görüldüğü Avrupa ülkeleri arasında yer alıyor.

Aşısı yok! Afrika kökenli hastalık bu kez Avrupa'da görüldü
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aşısı yok! Afrika kökenli hastalık bu kez Avrupa'da görüldü - Son Dakika

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